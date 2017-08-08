Из Казани открываются прямые авиарейсы в Пензу
Авиакомпания «Оренбуржье» открывает рейсы в Пензу из аэропорта «Казань», сообщает
Авиакомпания «Оренбуржье» открывает рейсы в Пензу из аэропорта «Казань», сообщает
Рейсы будут выполняться пять раз в неделю: по вторникам, средам, четвергам, пятницам и воскресеньям. Время в пути — 1 час 20 минут. Полеты будут выполняться с 15 августа до 27 октября.
Расписание: из Казани в Пензу самолеты будут вылетать по вторникам и четвергам в 8.00, средам и пятницам — 10.20, воскресеньям — 10.00. В обратную сторону — вторник четверг — в 15.00, среда, пятница — в 12.30, воскресенье — 16.30.