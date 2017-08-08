Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: названа реальная цена рубля
Полные бедра и ягодицы полезны для здоровья
Назван размер пособия на похороны, которое положено россиянам
5 способов испортить интерьер маленькой квартиры
Известную 21-летнюю актрису критикуют за пышные формы (фото)
Женщина со странными бровями затмила выступление Трампа В сети обратили внимание на одну из представленных зрителям «жертв Obamacare»
Стало известно, кто будет вести новую «Фабрику звезд»
Кузнецова оказалась в загсе с Прилучным: видео со съемок сериала
Фото дня: водитель забыл в машине бутылку йогурта
Что делать во время жары: советы водителям
«Эгоцентрическое величие» — американские СМИ о Саакашвили
Танкисты из Кувейта позорно ошиблись на Т-72 – СМИ
Роман Абрамович и Даша Жукова расстались
20-летняя жена Преснякова снялась в странной фотосессии
Эксперты сделали 2 главных вывода после парада ВМФ РФ – СМИ
Танкисты из Кувейта позорно ошиблись на Т-72 – СМИ
Путин призвал «Газпром» не строить «дворцы»
Власти пересчитали обманутых дольщиков
Фоторепортажи
12Репетиция соревнований «Танковый биатлон-2017»
10Извержение индонезийского вулкана Синабунг
10:21 (мск), источник: АиФ Казань

Из Казани открываются прямые авиарейсы в Пензу

Авиакомпания «Оренбуржье» открывает рейсы в Пензу из аэропорта «Казань», сообщает пресс-служба воздушной гавани.

Рейсы будут выполняться пять раз в неделю: по вторникам, средам, четвергам, пятницам и воскресеньям. Время в пути — 1 час 20 минут. Полеты будут выполняться с 15 августа до 27 октября.

Расписание: из Казани в Пензу самолеты будут вылетать по вторникам и четвергам в 8.00, средам и пятницам — 10.20, воскресеньям — 10.00. В обратную сторону — вторник четверг — в 15.00, среда, пятница — в 12.30, воскресенье — 16.30.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Мужчины влюбляются, когда вы не рядом – психолог
Пхеньян пригрозил «физическим ответом» на новые санкции
Суд приступил к слушаниям по делу Улюкаева
В Белом доме задумались о начале торговой войны с Китаем
Кабмин предложил временно изымать полномочия регионов
Легкоатлет из РФ выиграл серебро ЧМ, которое могло быть золотом
Опрос: в регионах реновация жилья нужнее, чем в Москве
Координатор «Левого фронта» Сергей Удальцов вышел на свободу
Спорт
Первая нейтральная: барьерист Шубенков завоевал серебро ЧМ Шубенков, завоевавший серебро ЧМ, вошел в историю легкой атлетики как первый спортсмен, который выиграл медаль мирового первенства не для своей страны, а для себя
Авто
Х-класс — новый рамный «Мерседес» по цене паркетника Это будет бомба: первый пикап Mercedes-Benz решили продавать за столько же, сколько просят за маленький кроссовер GLA! Вот только новая модель, откровенно говоря, не совсем «Мерседес»...
Hi-Tech
Телебашню в Екатеринбурге предложили превратить в майнинг-ферму Идея обратиться с таким обращением к президенту у автора письма возникла, когда он услышал, что президент «заболел» цифровой экономикой
Кино
Звезда сериала «СашаТаня» снимается в Голливуде Андрей Гайдулян получил роль астрофизика в новом голливудском проекте
Недвижимость
Что делать, если вы купили квартиру с долгами за ЖКУ
ЦБ сообщил о новом рекорде ипотеки
Для апартаментов готовят новый закон
Эксперты выяснили, откуда чаще всего переезжают в Петербург
Леди
Роман Абрамович и Даша Жукова расстались Пара выпустила совместное официальное заявление.
Дети
СМИ: Андрей Малахов собрался в декретный отпуск Шоумен и его супруга ждут первенца.
Все о ремонте
Самые красивые детские сады (фото)
13 интересных идей для маленькой кухни
Проект маленькой квартиры с изумрудной спальней
Как создать спальню мечты: 10 советов
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь