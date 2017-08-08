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08:51 (мск), источник: ТАСС

Кабмин вносит в ГД законопроект, запрещающий изымать жилье у добросовестного приобретателя

МОСКВА, 8 августа. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев распорядился внести в Госдуму законопроект, запрещающий изымать по иску государственных органов у добросовестного приобретателя приватизированное ранее жилье.

Документ опубликован во вторник на сайте кабмина.

«Внести в Государственную думу Федерального собрания Российской Федерации проект федерального закона «О внесении изменений в статью 302 Гражданского кодекса Российской Федерации (в части совершенствования защиты прав добросовестного приобретателя)», — говорится в распоряжении.

Как отметили в правительстве, это позволит избежать ситуаций, при которых добросовестный приобретатель лишается приватизированного ранее жилого помещения, принадлежащего ему на праве собственности.

«В настоящее время статьей 302 Гражданского кодекса предусмотрена возможность истребования имущества у добросовестных приобретателей в том числе в случаях, когда оно приобретено безвозмездно от лица, не имевшего права его отчуждать», — говорится в пояснительной записке.

Уточняется, что после принятия изменений госорганы не смогут изъять приватизированное ранее жилье, в том числе в случаях, если оно было приобретено безвозмездно или выбыло из владения этих органов помимо их воли.

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