Кабмин вносит в ГД законопроект, запрещающий изымать жилье у добросовестного приобретателя

Документ опубликован во вторник на сайте кабмина.

«Внести в Государственную думу Федерального собрания Российской Федерации проект федерального закона «О внесении изменений в статью 302 Гражданского кодекса Российской Федерации (в части совершенствования защиты прав добросовестного приобретателя)», — говорится в распоряжении.

Как отметили в правительстве, это позволит избежать ситуаций, при которых добросовестный приобретатель лишается приватизированного ранее жилого помещения, принадлежащего ему на праве собственности.

«В настоящее время статьей 302 Гражданского кодекса предусмотрена возможность истребования имущества у добросовестных приобретателей в том числе в случаях, когда оно приобретено безвозмездно от лица, не имевшего права его отчуждать», — говорится в пояснительной записке.