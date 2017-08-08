В Краснооктябрьском районе Волгограда появится новая ярмарка
В конце августа в Краснооктябрьском районе Волгограда откроется новая ярмарка.
В конце августа в Краснооктябрьском районе Волгограда откроется новая ярмарка.
Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в городской администрации, 60 торговых мест появятся в границах улицы Башкирской, проспекта Металлургов и улицы Маршала Еременко. В настоящее время на территории площадью 800 квадратных метров ведутся работы по обустройству прилавков, организации парковки и не только.
Напомним, что в общей сложности в 2017 году в регионе определено около 40 мест для проведения ярмарок, почти половина из них — муниципальные.