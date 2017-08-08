В Омской области срочно выделили 100 миллионов на компенсации фермерам от свиной чумы
Средства резервного фонда заканчиваются, поэтому было решено направить на выплаты фермерам деньги, сэкономленные на обслуживании госдолга.
Средства резервного фонда заканчиваются, поэтому было решено направить на выплаты фермерам деньги, сэкономленные на обслуживании госдолга.
Сегодня, 8 августа, на внеочередном заседании комитета по финансовой и бюджетной политике Законодательного Собрания Омской области экстренно вышедшие из отпуска депутаты приняли решение о выделении 100 млн рублей на компенсации владельцам хозяйств, забившим животных
Как выяснилось, средства резервного фонда заканчиваются, поэтому деньги будут переброшены из тех средств, которые удалось сэкономить на обслуживании госдолга.
— Источник заражения сегодня не установлен, мы работаем, есть предположения, надеемся на работу Следственного комитета. Для человека геном вируса АЧ не опасен, но последствия для экономики очень серьезные, страдают личные подворья, бюджет затраты понесет. Мы защищаем свинокомплексы сегодня, чтобы не лишить регион свинины, — отметил представитель Минсельхоза.
Судя по объемам, уже в ближайшее время на выплаты потребуется 80,3 млн рублей. Власти обеспокоены ситуацией и тем, что несмотря на карантинные меры вирус продолжает распространяться. Население долго скрывало падеж, если бы не этот фактор, то он не был бы таким массовым. Выяснилось, что вирус циркулирует в Омской области с апреля, причем в дикой природе пробы отрицательные, болезни среди диких кабанов нет, поэтому причины следует искать в другой плоскости.
По словам представителей Минсельхоза, сейчас проверяются три основные версии: занос инфекции в домашние хозяйства из дикой природы, попадание вируса с кормами и завоз зараженного мяса в брикетах.
Но, если по двум первым версиям подтверждения пока нет — кабаны не болеют, а проверки на комбикормовых заводах дали отрицательный результат, то с завозом брикетированного мяса ситуация иная. Так, в Кормиловке нашли 20 кг мяса непонятного происхождения на одном из частных предприятий.
Кроме того, вирус могли завезти при формировании поголовья вместе с поросятами из Тюменской и Новосибирской областей, но пока нет данных о том, кто завозил и в каких объемах. Напомним, первые очаги заражения были зафиксированы в Саргатском, Любинском и Омской районах области.