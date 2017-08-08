В Омской области срочно выделили 100 миллионов на компенсации фермерам от свиной чумы

Сегодня, 8 августа, на внеочередном заседании комитета по финансовой и бюджетной политике Законодательного Собрания Омской области экстренно вышедшие из отпуска депутаты приняли решение о выделении 100 млн рублей на компенсации владельцам хозяйств, забившим животных из-за африканской чумы свиней.

Как выяснилось, средства резервного фонда заканчиваются, поэтому деньги будут переброшены из тех средств, которые удалось сэкономить на обслуживании госдолга.

По информации регионального Минсельхоза, ситуация крайне тяжелая. Сейчас в России 71 очаг заражения и распространения чумы, причем почти треть — 21 очаг, находится в Омской области.

— Источник заражения сегодня не установлен, мы работаем, есть предположения, надеемся на работу Следственного комитета. Для человека геном вируса АЧ не опасен, но последствия для экономики очень серьезные, страдают личные подворья, бюджет затраты понесет. Мы защищаем свинокомплексы сегодня, чтобы не лишить регион свинины, — отметил представитель Минсельхоза.

Что касается компенсаций, то выплачивается 133 руб за кг живой массы и 186 за убой.

Судя по объемам, уже в ближайшее время на выплаты потребуется 80,3 млн рублей. Власти обеспокоены ситуацией и тем, что несмотря на карантинные меры вирус продолжает распространяться. Население долго скрывало падеж, если бы не этот фактор, то он не был бы таким массовым. Выяснилось, что вирус циркулирует в Омской области с апреля, причем в дикой природе пробы отрицательные, болезни среди диких кабанов нет, поэтому причины следует искать в другой плоскости.

По словам представителей Минсельхоза, сейчас проверяются три основные версии: занос инфекции в домашние хозяйства из дикой природы, попадание вируса с кормами и завоз зараженного мяса в брикетах.

Но, если по двум первым версиям подтверждения пока нет — кабаны не болеют, а проверки на комбикормовых заводах дали отрицательный результат, то с завозом брикетированного мяса ситуация иная. Так, в Кормиловке нашли 20 кг мяса непонятного происхождения на одном из частных предприятий.