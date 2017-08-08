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09:40 (мск), источник: Коммерсантъ

Одобрен проект строительства сахарного завода в Ростовской области

В Ростовской области одобрен проект по строительству сахарного завода в Целинском районе. В течение недели ожидается получение разрешения на строительство предприятия, об этом сообщает пресс-служба «Агентства инвестиционного развития Ростовской области».

Специалисты спроектировали 74 объекта. Объем инвестиций в проект превысит 18 млрд рублей, мощность предприятия — 12 тыс. т свеклы в сутки. Производительность завода составит 17 тыс. т свеклы в год. Реализатором проекта выступает «Международная сахарная корпорация», в ее собственности находится 234 га земли в Целинском районе, из них 80 га займет сам завод, на остальных площадях расположится агрофирма: индустриальный парк, тепличный комплекс и, возможно, завод по производству биоэтанола.

«Собственный сахарный завод — насущная потребность донских сельхозпроизводителей, которые возят урожай свеклы на переработку за 200−400 км при оптимальном транспортном плече до 100 км», — говорится в сообщении пресс-службы.

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