Одобрен проект строительства сахарного завода в Ростовской области

Специалисты спроектировали 74 объекта. Объем инвестиций в проект превысит 18 млрд рублей, мощность предприятия — 12 тыс. т свеклы в сутки. Производительность завода составит 17 тыс. т свеклы в год. Реализатором проекта выступает «Международная сахарная корпорация», в ее собственности находится 234 га земли в Целинском районе, из них 80 га займет сам завод, на остальных площадях расположится агрофирма: индустриальный парк, тепличный комплекс и, возможно, завод по производству биоэтанола.