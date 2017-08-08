Россияне считают что в регионах реновация жилья нужнее, чем в Москве — ВЦИОМ

Источник: Агентство «Москва»

Около трех четвертей россиян (73%) разделяют ту позицию, что ряд регионов страны больше нуждается в реализации программы реновации, чем столичный мегаполис, причем даже среди москвичей и петербуржцев эта доля высока — 70%. ВЦИОМ

Респондентов также попросили оценить актуальность реализации такой программы в их регионе, москвичам этот вопрос не задавался. Как показал опрос, 42% жителей считают снос ветхого и аварийного жилья приоритетом, а 47% указали на существование в своем регионе более острых проблем, требующих решения. «В то же время, на вопрос о состоянии жилья в своем регионе, задававшийся всем респондентам, кроме жителей Москвы, более половины (59%) дали негативные ответы», — отмечено в материалах опроса.

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Списки домов, попадающих под реновацию в Москве, столичные власти утвердили 1 августа. Программа рассчитана до 2032 г. В финальный список вошли 5144 дома. Закон о реновации в столице принят Госдумой в третьем чтении 14 июня и подписан президентом 1 июля. Согласно закону, жильцы сносимых зданий получат новые квартиры в том же районе и с отделкой комфорт-класса, также они могут взять компенсацию деньгами. По данным ВЦИОМ, к концу июня о московской программе реновации жилья слышали 70% жителей страны в целом.