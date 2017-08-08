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09:45 (мск), источник: Ведомости

Россияне считают что в регионах реновация жилья нужнее, чем в Москве — ВЦИОМ

Почти три четверти (73%) россиян считают, что некоторые регионы больше Москвы нуждаются в реновации жилищного фонда. При этом более половины жителей в регионах негативно оценили состояние жилья и 51% считают момент подходящим для реновации. Такие данные приводит опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), передает «РИА Новости».

Источник: Агентство «Москва»
Около трех четвертей россиян (73%) разделяют ту позицию, что ряд регионов страны больше нуждается в реализации программы реновации, чем столичный мегаполис, причем даже среди москвичей и петербуржцев эта доля высока — 70%.
ВЦИОМ

Респондентов также попросили оценить актуальность реализации такой программы в их регионе, москвичам этот вопрос не задавался. Как показал опрос, 42% жителей считают снос ветхого и аварийного жилья приоритетом, а 47% указали на существование в своем регионе более острых проблем, требующих решения. «В то же время, на вопрос о состоянии жилья в своем регионе, задававшийся всем респондентам, кроме жителей Москвы, более половины (59%) дали негативные ответы», — отмечено в материалах опроса.

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Списки домов, попадающих под реновацию в Москве, столичные власти утвердили 1 августа. Программа рассчитана до 2032 г. В финальный список вошли 5144 дома. Закон о реновации в столице принят Госдумой в третьем чтении 14 июня и подписан президентом 1 июля. Согласно закону, жильцы сносимых зданий получат новые квартиры в том же районе и с отделкой комфорт-класса, также они могут взять компенсацию деньгами. По данным ВЦИОМ, к концу июня о московской программе реновации жилья слышали 70% жителей страны в целом.

Руководитель практики политического анализа и консультирования ВЦИОМ Михаил Мамонов отметил, что проблема состояния жилфонда, как можно было предположить, переживается россиянами крайне остро. «Но гипотеза о том, что большинство выскажется за реализацию программы реновации в их субъекте, не подтвердилась. Причина этого не только в более скромных запросах, но и в оценке степени реалистичности данной программы в их регионах. Россияне видят, с каким скрипом идет реализация уже действующих программ, и не питают особых надежд», — считает Мамонов. К тому же, уточнил эксперт, «фокус внимания жителей регионов традиционно смещен к проблемам повседневности: состояние экономики, наличие рабочих мест, уровень цен и качество работы ЖКХ, состояние дорог».

Комментарии
1
Сергей Гусев
Хех, в регионах земля не стоит таких денег )
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