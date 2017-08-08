Около 4 млрд рублей инвестируют в молочную отрасль в Новосибирской области за пять лет

НОВОСИБИРСК, 8 августа. /ТАСС/. Объем инвестиций в молочную промышленность Новосибирской области в ближайшие пять лет составит около 4 миллиардов рублей, сообщила во вторник заместитель министра сельского хозяйства региона Лариса Яркова.

«Мы прогнозируем объем инвестиций в молочную промышленность региона около четырех миллиардов рублей, в том числе три с половиной миллиарда — за счет собственных средств предприятий», — сказала она, выступая в рамках мероприятий, посвященных VI автопробегу «Дорогу молоку!», который проходит в регионе 7—8 августа .

Яркова добавила, что, согласно проекту стратегии развития пищевой и перерабатывающей промышленности Новосибирской области на период до 2025 года, предполагается увеличить производство молока, повысить качество и уменьшить сезонность его производства за счет модернизации и внедрения новейших технологий.

Это обеспечит рост производства молочных продуктов в 2025 году в 1,4 раза. К этому времени предполагается построить два комплекса по переработке молока и провести реконструкцию и модернизацию 10 существующих производств.

В сельскохозяйственных организациях Новосибирской области содержатся 129 тысяч так называемых молочных коров. По этому показателю регион по итогам полугодия занял второе место после Татарстана.