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10:29 (мск), источник: Калининград.Ru

Жителей Калининграда предупреждают о мошенничестве при долевом строительстве

Администрация предупреждает жителей Калининграда о мошенничестве при долевом строительстве.

Источник: Калининград.Ru

В мэрии сообщили, что в последнее время участились случаи возведения многоквартирных домов под видом индивидуальных.

По словам чиновников, злоумышленники пользуются лазейками в законодательстве. Они регистрируют право собственности на объект как на ИЖД. Однако это не делает дом легальным. По факту такое строение будет считаться самовольной постройкой и может быть снесено. Об этом корреспонденту Калининград.Ru сообщили в пресс-службе городской администрации.

Государственный контроль за осуществлением строительства индивидуального жилого дома действующим законодательством не предусмотрен. Таким образом, строительство многоквартирного жилого дома под видом индивидуального является не только незаконным, но и небезопасным для граждан, которые будут в таких домах проживать, — подчеркнули в администрации.

Власти предупреждают, что в случае такого нарушения жильцы не будут обеспечены достаточным количеством школ, поликлиник, аптек, предприятий торговли и бытового обслуживания. Кроме того, размер земельного участка не позволит разместить обеспечить необходимое количество парковочных мест, детских площадок и мест для отдыха взрослых.

При незаконном строительстве многоквартирных домов вместо индивидуальных не обеспечиваются потребности объектов в сетях инженерно-технического обеспечения. Это влечёт дополнительную нагрузку на существующие сети, вследствие чего возрастает угроза для безопасности эксплуатации таких домов, а также для стабильной и бесперебойной работы инженерных сетей, — добавили в пресс-службе.

Власти предупреждают, что строительство многоквартирных домов — в том числе блокированных коттеджей и таунхаусов — на участках, предназначенных для ИЖД, незаконно. При этом ИЖД признаётся дом, который состоит из отдельной квартиры и включает комплекс помещений, предназначенных для индивидуального и/или односемейного заселения жильцов.

Как не попасть в мошенническую схему:

1. Перед приобретением жилья необходимо проверить наличие у застройщика разрешение на строительство. Документ должен быть выдан на «многоквартирный жилой дом».

2. Следует обратить внимание на правоустанавливающие документы на земельный участок, а именно — проверить его разрешённое использование. Такую информацию можно получить на сайте Росреестра при наличии кадастрового номера.

3. Потенциального покупателя должна насторожить продажа квартиры в качестве какой-либо доли в праве на индивидуальный жилой дом.

Тщательная проверка документов позволит избежать потери жилья в случае выявления факта неправомерной постройки.

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