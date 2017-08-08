Продовольственное эмбарго стимулирует производство на Кубани

Продовольственное эмбарго, введенное Россией в 2014 году в отношении ряда стран, дало новый стимул для производства собственной сельхозпродукции в Краснодарском крае. По словам Андрея Коробки, за последние три года поставки импортного продовольствия снизились на 30% — до $2,1 млрд. Экспорт при этом набирает обороты, передает пресс-служба краевого минсельхоза.

Вице-губернатор также отметил, что для аграриев создаются такие условия, в которых они могли бы без опасения вкладывать деньги в новые технологии и получать хорошие результаты.