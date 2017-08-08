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11:20 (мск), источник: Вести - Новосибирск

Глава новосибирского метрополитена допустил повышение тарифа до 25 рублей

По словам Аркадия Чмыхайло, на сегодняшний день себестоимость перевозки одного пассажира «очень близка» к 20 рублям, для развития новосибирской подземки необходимо поднять тариф.

Глава новосибирского метрополитена допустил повышение тарифа до 25 рублей, об этом Аркадий Чмыхайло заявил в интервью порталу «VN».

Глава подземки заявил, что сегодняшний день себестоимость перевозки одного пассажира «очень близка» к 20 рублям.

«И это вызывает определенные сложности в обеспечении ремонтных работ, в содержании объектов метрополитена, поэтому уже назревает серьезная потребность в увеличении тарифа», — заявил Чмыхайло и добавил, что тариф в 20 рублей за поездку в метро установлен всего в двух городах — в Новосибирске и Нижнем Новгороде. В других городах стоимость проезда выше — в Самаре — 23 рубля, в Екатеринбурге — 28 рублей, в Казани — 25 рублей.

«На мой взгляд, так как речь идет об экономической эффективности, увеличение тарифа неизбежно, оно диктуется временем и экономическими условиями, в которых мы находимся.

Я вижу, что тариф на сегодняшний день должен быть поднят, как минимум, до 23 рублей. Максимум — до 25 рублей. Такой тариф будет эффективен для содержания метро (что прямо связано с безопасностью перевозок), поддержания наших мероприятий по капитальному ремонту вагонов и так далее. Подошел срок износа кабельного оборудования: замена силовых кабелей — это очень серьезный и важный вопрос, — заявил Чмыхайло.

Напомним, выходец из ФСБ Аркадий Чмыхайло стал новым директором Новосибирского метрополитена 7 апреля 2017 года. Предыдущий директор — Андрей Ксензов — был уволен.

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