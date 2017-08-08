Нижегородский фонд капремонта 7 августа 2017 года принял более 400 домов

Источник: Аргументы и факты

Исполняющий обязанности руководителя фонда капитального ремонта МКД Нижегородской области Владимир Челомин 7 августа прокомментировал ход работ по региональной программе 2017 года, заявив, что более 400 домов уже прошли прием фондом, и более 300 ждут приемки по состоянию на начало августа.

Согласно сообщению пресс центра Правительства Нижегородской области, подрядные организации работали в весьма трудных условиях: затяжные дожди, которые не позволяли выходить на кровли и фасады. Несмотря на это, до наступления холодов все задачи расписаны и Владимир Челомин уверен, что со следующего года удастся войти в хорший темп, а значит своевременно выполнять работы на 700−800 объектах ежегодно.