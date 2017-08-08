Нижегородский фонд капремонта 7 августа 2017 года принял более 400 домов
Фонду капитального ремонта МКД предстоит принять еще более 300 домов.
Фонду капитального ремонта МКД предстоит принять еще более 300 домов.
Исполняющий обязанности руководителя фонда капитального ремонта МКД Нижегородской области Владимир Челомин 7 августа прокомментировал ход работ по региональной программе 2017 года, заявив, что более 400 домов уже прошли прием фондом, и более 300 ждут приемки по состоянию на начало августа.
Согласно сообщению пресс центра Правительства Нижегородской области, подрядные организации работали в весьма трудных условиях: затяжные дожди, которые не позволяли выходить на кровли и фасады. Несмотря на это, до наступления холодов все задачи расписаны и Владимир Челомин уверен, что со следующего года удастся войти в хорший темп, а значит своевременно выполнять работы на 700−800 объектах ежегодно.
Кроме того, как сообщили в Министерстве энергетики и ЖКХ Нижегородской области, в настоящее время ведется активная работа против нерадивых подрядчиков, стали известны случаи расторжения договоров через суд. Однако, вскоре будут объявлены новые аукционы и выбраны новые подрядные фирмы по этим объектам.