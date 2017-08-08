Опасная стройка в Кишиневе возмутила горожан
Случайные прохожие заметили крайне опасную стройку в столице, которая может угрожать жизни не только рабочим, но и окружающим.
Случайные прохожие заметили крайне опасную стройку в столице, которая может угрожать жизни не только рабочим, но и окружающим.
На фото видно, как один из строителей находится на высоте нескольких этажей, прямо на краю строения. После чего, он переместился на шаткую конструкцию и продолжил выполнение своих работ, пишет aif.md.
Фотографии были сделаны на Московском проспекте.