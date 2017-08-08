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11:13 (мск), источник: Коммерсантъ-Online

В программе реновации нашли 270 ценных домов

В «Архнадзоре» просят не сносить исторические здания.

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

В списке «Архнадзора», переданном «Ъ», фигурируют 273 здания конца XIX—середины XX веков, среди которых встречаются даже памятники архитектуры. К примеру, в перечень попали памятник регионального значения, дом директора «Товарищества суконной мануфактуры Иокиш» на Михалковской улице, построенный в конце XIX века, и конструктивистское пятиэтажное здание 1928 года архитектора Мотылева на улице Матросская Тишина.

Кроме того, в перечне немало ценных исторических зданий, находящихся в зонах строгого регулирования застройки, а зачастую и в охранных зонах памятников (в таких зонах разрешена лишь реконструкция, а новое строительство запрещено или крайне ограничено).

Речь идет, в частности, о доходном доме 1876 года постройки купцов Клюгиных на Доброслободской улице, доходном доме 1911 года на улице Плющиха. Значительную часть списка, отмечают в «Архнадзоре», составляют конструктивистские жилые дома и сталинки 1930−1950 годов, а в некоторых случаях, например в районе Измайлово, речь идет о целых ансамблях исторических зданий, попавших в программу реновации (см. список).

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Градозащитники анализировали итоговый список программы реновации, который был утвержден столичными властями 1 августа. В этот перечень, напомним, попали около 5,1 тыс. домов, в том числе около 1 тыс. строений по результатам общих собраний собственников жилья.

В «Архнадзоре» напоминают, что предварительный список программы реновации был составлен чиновниками на основании определенных критериев.

Так, 14 июня Госдума приняла закон о реновации, согласно которому в программу могут быть включены два вида многоквартирных домов: дома первого периода индустриального домостроения (построены в конце 1950-х—начале 1960-х годов, отличались «заниженными» площадями жилых и подсобных помещений) и здания «аналогичные им по характеристикам конструктивных элементов».
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В предварительный список реновации тогда вошли около 4 тыс. домов, из которых эксперты «Архнадзора» выделили 450 исторически ценных здания, попросив их не сносить.

Затем на общих собраниях собственников горожане предложили включить в программу реновации еще около 1 тыс. зданий, причем, по мнению «Архнадзора», градостроительную ценность из этого списка фактически представляет каждый четвертый дом. Появление в этом списке памятников архитектуры градозащитников не удивляет: они поясняют, что, в отличие от чиновников, у граждан на собраниях не было каких-либо ограничений по типологии и возрасту домов, а у «мэрии Москвы возникли обязательства перед жителями по итогам голосования за реновацию».

В «Архнадзоре» планируют добиваться «сохранения максимального числа» из 273 построек, «их включения в программу реновации без сноса, а также отнесения лучших из них к перечням объектов культурного наследия и ценных градоформирующих объектов».

Примечательно, что ранее столичный вице-мэр Марат Хуснуллин давал понять, что не все здания из программы реновации будут обязательно сносить. По словам чиновника, из 5 тыс. строений в программе в мэрии отобрали около 400 зданий, а 250 домов «мы точно видим под реставрацию и реконструкцию». Главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов также заявлял, что дома, представляющие историческую и архитектурную ценность, могут расселить, но сносить их не будут. «Тотальный снос не является целью программы», — пояснял господин Кузнецов, приводя в пример сталинки на улице Руставели и доходный дом 1906 года на Каланчевской улице. Марат Хуснуллин заявлял, что жителям таких домов дадут новые квартиры, а сами особняки приведут в порядок за счет городского бюджета.

Александр Воронов.

Комментарии
1
Любовь Севостьянова
Нам не нравится, как Польша относится к историческим памятникам, но когда бабло маячит, мы и свои снесем
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