В программе реновации нашли 270 ценных домов
В «Архнадзоре» просят не сносить исторические здания.
В «Архнадзоре» просят не сносить исторические здания.
В списке «Архнадзора», переданном «Ъ», фигурируют 273 здания конца XIX—середины XX веков, среди которых встречаются даже памятники архитектуры. К примеру, в перечень попали памятник регионального значения, дом директора «Товарищества суконной мануфактуры Иокиш» на Михалковской улице, построенный в конце XIX века, и конструктивистское пятиэтажное здание 1928 года архитектора Мотылева на улице Матросская Тишина.
Речь идет, в частности, о доходном доме 1876 года постройки купцов Клюгиных на Доброслободской улице, доходном доме 1911 года на улице Плющиха. Значительную часть списка, отмечают в «Архнадзоре», составляют конструктивистские жилые дома и сталинки 1930−1950 годов, а в некоторых случаях, например в районе Измайлово, речь идет о целых ансамблях исторических зданий, попавших в программу реновации (см. список).
Градозащитники анализировали итоговый список программы реновации, который был утвержден столичными властями 1 августа. В этот перечень, напомним, попали около 5,1 тыс. домов, в том числе около 1 тыс. строений по результатам общих собраний собственников жилья.
В «Архнадзоре» напоминают, что предварительный список программы реновации был составлен чиновниками на основании определенных критериев.
В предварительный список реновации тогда вошли около 4 тыс. домов, из которых эксперты «Архнадзора» выделили 450 исторически ценных здания, попросив их не сносить.
Затем на общих собраниях собственников горожане предложили включить в программу реновации еще около 1 тыс. зданий, причем, по мнению «Архнадзора», градостроительную ценность из этого списка фактически представляет каждый четвертый дом. Появление в этом списке памятников архитектуры градозащитников не удивляет: они поясняют, что, в отличие от чиновников, у граждан на собраниях не было
В «Архнадзоре» планируют добиваться «сохранения максимального числа» из 273 построек, «их включения в программу реновации без сноса, а также отнесения лучших из них к перечням объектов культурного наследия и ценных градоформирующих объектов».
Примечательно, что ранее столичный
Александр Воронов.