Гупровский городок готовят к торгам: мэрия Хабаровска начала прием заявок от застройщиков

Источник: Губерния онлайн

Администрация Хабаровска ищет застройщиков, готовых расселить бараки в Гупровском городке. Городской департамент архитектуры, строительства и землепользования объявил аукцион на право развивать эту территорию в Кировском районе краевой столицы, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на пресс-службу мэрии.

Гупровский городок занимает 50 тысяч 800 квадратных метров. Здесь находится 29 бараков, которые включены в муниципальную программу по сносу и расселению домов. По ее условиям инвестор за свой счет переселяет жильцов ветхого фонда, после чего получает право строить на этом месте новые объекты.

«На торги будет выставлена застроенная территория хабаровского микрорайона, именуемого Гупровским городком. В общей сложности победителю аукциона, чтобы достичь прогресса в обустройстве этого участка, необходимо будет расселить жильцов из 240 квартир. Стартовая цена лота “Гупровский городок” — 11 млн 700 тысяч рублей. Впервые в муниципальной практике лицу, выигравшему эти торги, будет предоставлена рассрочка оплаты за лот на срок до двух лет — в зависимости от итоговой суммы, за которую будет продана территория», — рассказал начальник отдела развития территорий и торгов департамента архитектуры Иван Стицкий.

Победитель аукциона сможет развивать эту территорию поэтапно — к примеру, построить один дом, переселить туда определенное количество жильцов из ветхого фонда, а затем готовить очередной участок по строительство.

«Срок, устанавливаемый договором на развитие территории Гупровского городка, — 12 лет. До 1 сентября 2018 года застройщик должен подготовить проект планировки и межевания этой территории, а до 1 сентября 2026 года — расселить всех жителей домов, идущих под снос на данном участке», — добавил Иван Стицкий.

Заявки от потенциальных участников аукциона будут принимать до 6 сентября, а сами торги пройдут 8 сентября 2017 года.