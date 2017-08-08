Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Туристы c Украины пожаловались на правила отдыха в Крыму
Специалисты объяснили существование «мужского гриппа»
Эксперты допустили приостановку экспорта газа в Европу из России
Что иностранцы думают о России и москвичах на самом деле
Известную 21-летнюю актрису критикуют за пышные формы (фото)
Как Россия прожила три года в условиях продуктового эмбаргоЗа три года продовольственный рынок успел адаптироваться
Стало известно, кто будет вести новую «Фабрику звезд»
Кузнецова оказалась в загсе с Прилучным: видео со съемок сериала
Фото дня: водитель забыл в машине бутылку йогурта
Что делать во время жары: советы водителям
Захарченко рассказал, как на Украине избавляются от националистов
СМИ: Ракету РФ уничтожат только 7 ядерных ударов
Роман Абрамович и Даша Жукова расстались
20-летняя жена Преснякова снялась в странной фотосессии
Эксперты сделали 2 главных вывода после парада ВМФ РФ – СМИ
Танкисты из Кувейта позорно ошиблись на Т-72 – СМИ
Опыт владельца: «Как меня обманули хитрой строчкой в договоре»
Adidas закрывает розничные магазины в России
Фоторепортажи
8«Скирда Патрика»
8Путин выпустил мальков омуля
12:17 (мск), источник: Губерния онлайн

Гупровский городок готовят к торгам: мэрия Хабаровска начала прием заявок от застройщиков

Победителю аукциона придется расселить жильцов 240 квартир в бараках.

Источник: Губерния онлайн

Администрация Хабаровска ищет застройщиков, готовых расселить бараки в Гупровском городке. Городской департамент архитектуры, строительства и землепользования объявил аукцион на право развивать эту территорию в Кировском районе краевой столицы, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на пресс-службу мэрии.

Гупровский городок занимает 50 тысяч 800 квадратных метров. Здесь находится 29 бараков, которые включены в муниципальную программу по сносу и расселению домов. По ее условиям инвестор за свой счет переселяет жильцов ветхого фонда, после чего получает право строить на этом месте новые объекты.

«На торги будет выставлена застроенная территория хабаровского микрорайона, именуемого Гупровским городком. В общей сложности победителю аукциона, чтобы достичь прогресса в обустройстве этого участка, необходимо будет расселить жильцов из 240 квартир. Стартовая цена лота “Гупровский городок” — 11 млн 700 тысяч рублей. Впервые в муниципальной практике лицу, выигравшему эти торги, будет предоставлена рассрочка оплаты за лот на срок до двух лет — в зависимости от итоговой суммы, за которую будет продана территория», — рассказал начальник отдела развития территорий и торгов департамента архитектуры Иван Стицкий.

Победитель аукциона сможет развивать эту территорию поэтапно — к примеру, построить один дом, переселить туда определенное количество жильцов из ветхого фонда, а затем готовить очередной участок по строительство.

«Срок, устанавливаемый договором на развитие территории Гупровского городка, — 12 лет. До 1 сентября 2018 года застройщик должен подготовить проект планировки и межевания этой территории, а до 1 сентября 2026 года — расселить всех жителей домов, идущих под снос на данном участке», — добавил Иван Стицкий.

Заявки от потенциальных участников аукциона будут принимать до 6 сентября, а сами торги пройдут 8 сентября 2017 года.

Напомним, ранее мэр Хабаровска Александр Соколов заявлял, что Гупровским городском интересуются московские инвесторы.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
В Хабаровске при поддержке Азиатско-Тихоокеанского банка обновлен автобусный парк
Пхеньян пригрозил «физическим ответом» на новые санкции
Суд приступил к слушаниям по делу Улюкаева
Путин поручил ФАС и силовикам заняться борьбой с картелями
Жириновский посоветовал Трампу последовать примеру Грозного
Глава ВЦИОМа рассказал о опасном «запросе на перемены» у россиян
Британия отказалась платить 40 млрд евро за выход из Евросоюза
Осужденный по «Болотному делу» Сергей Удальцов вышел из колонии
Спорт
Особое возвращение Роналду: анонс матча за Суперкубок Европы 8 августа на стадионе "Филипп II" в македонском Скопье мадридский "Реал" из Испании и английский "Манчестер Юнайтед" разыграют Суперкубок Европы
Авто
Житель Кузбасса сделал из «Газели» бассейн и катал в нем друзей Неординарный поступок мужчины привлек внимание полицейских, теперь водителю грозит штраф
Hi-Tech
Телебашню в Екатеринбурге предложили превратить в майнинг-ферму Идея обратиться с таким обращением к президенту у автора письма возникла, когда он услышал, что президент «заболел» цифровой экономикой
Кино
Сергей Лазарев в образе Паттинсона из «Сумерек»: фото со съемок Певец принял участие в съемках нового скетчкома Love is
Недвижимость
Опыт владельца: «Как меня обманули хитрой строчкой в договоре»
В проектах реновации создадут дворы без парковок
Дома вблизи «Москва-Сити» пойдут под снос
Adidas закрывает розничные магазины в России
Леди
Почему российские женщины не хотят феминизм, а хотят «платьишко» Женское движение за права становится все популярнее, но в нашей стране многие сопротивляются самостоятельности и мечтают найти мужчину, который решит их проблемы
Дети
Младшая дочь Татьяны Навки стала звездой танцпола Олимпийская чемпионка в танцах на льду выложила в Сеть новое видео с маленькой Надей, которая, как и мама, любит танцевать.
Все о ремонте
Самые красивые детские сады (фото)
13 интересных идей для маленькой кухни
Проект маленькой квартиры с изумрудной спальней
Как создать спальню мечты: 10 советов
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь