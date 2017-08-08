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12:20 (мск), источник: Tengrinews

Сколько потратят на переселение казахстанцев в северные регионы

С 2018 по 2022 год государство поддержит переезд 59 тысяч семей из южных регионов в северные. Об этом сообщил вице-министр труда и социальной защиты Биржан Нурымбетов на пресс-конференции в правительстве, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Источник: Tengrinews

По словам Нурымбетова, на реализацию программы трудовой мобильности на 2017 год выделено 710 миллионов тенге.

«Эти деньги охватывают всего лишь переселение 288 семей, потому что у нас по стране установлены квоты для внутреннего переселения семей в четыре северных региона. Сумма включает материальную помощь и субсидии на их переезд. Это 35 тысяч МРП на каждого члена семьи, или по 79,4 тысячи тенге. Второе, это субсидии на возмещение их расходов на аренду жилья в течение одного года, которая на каждую семью составляет от 34 до 68 тысяч тенге в зависимости от населенного пункта, село или город и количества семей», — пояснил Биржан Нурымбетов.

По его словам, если тенденция к снижению населения на севере сохранится, то к 2022 году в четырех северных областях численность экономически активного населения уменьшится на 167 тысяч человек.

«Мы сегодня предложили инструменты дополнительно к тем субсидиям, которые есть, и прорабатываем вопросы по финансированию. Сегодня премьер-министр поручил, чтобы предложения были рассмотрены. Наши планы амбициозны. Совместно с регионами подсчитали и планируем, что в период с 2018 по 2022 год мы из южных регионов поможем переселиться 59 тысячам семей», — заявил вице-министр.

Напомним, всего в Казахстане определены семь регионов, куда будут переселены трудовые мигранты из южных областей страны и оралманы. Это четыре северных: Акмолинская, Павлодарская, Костанайская и Северо-Казахстанская, а также Восточно-Казахстанская, Атырауская и Западно-Казахстанская области. Туда будут направлены трудовые мигранты из Южно-Казахстанской, Алматинской, Мангистауской и Жамбылской областей.

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