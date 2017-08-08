В Ростовской области изменятся квитанции за электроэнергию

Это связано с переходом «ТНС энерго Ростов-на-Дону» на новый программный комплекс для расчетов с потребителями электроэнергии, сообщает пресс-служба компании.

Теперь лицевые счета станут 12-значными, говорится в сообщении. К действующим номерам будет добавлен код региона. Свой новый номер лицевого счета можно узнать на сайте.

Также для жителей многоквартирных домов появилась дополнительная таблица. Она позволяет самостоятельно рассчитать сумму к оплате за потребленную электроэнергию, даже если показания не были переданы вовремя.

Кроме того, расширен блок справочной информации, в котором прописаны характеристики помещения, размер социальной нормы, серийный номер прибора учета. Это позволит клиенту увидеть все начисления и перерасчеты.