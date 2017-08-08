В Ростовской области изменятся квитанции за электроэнергию
В августе жители Ростовской области получат квитанции за электроэнергию нового образца.
В августе жители Ростовской области получат квитанции за электроэнергию нового образца.
Это связано с переходом «ТНС энерго Ростов-на-Дону» на новый программный комплекс для расчетов с потребителями электроэнергии, сообщает
Теперь лицевые счета станут 12-значными, говорится в сообщении. К действующим номерам будет добавлен код региона. Свой новый номер лицевого счета можно узнать на сайте.
Также для жителей многоквартирных домов появилась дополнительная таблица. Она позволяет самостоятельно рассчитать сумму к оплате за потребленную электроэнергию, даже если показания не были переданы вовремя.
Кроме того, расширен блок справочной информации, в котором прописаны характеристики помещения, размер социальной нормы, серийный номер прибора учета. Это позволит клиенту увидеть все начисления и перерасчеты.
В компании отметили, что передавать показания и оплачивать электроэнергию на сайте можно, указывая только новый номер лицевого счёта. Оплачивать электроэнергию через другие платёжные сервисы лучше по новому номеру лицевого счёта, однако платежи будут приниматься по старому номеру до ноября 2017 год.