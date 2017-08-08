Очередь фур на границе Литвы с Калининградской областью возросла до рекордной в этом году
ВИЛЬНЮС, 8 августа. /ТАСС/. Очередь грузовых автомобилей на одном из четырех международных
ВИЛЬНЮС, 8 августа. /ТАСС/. Очередь грузовых автомобилей на одном из четырех международных
На КПП в Кибартай пропуска в Калининградскую область по состоянию на 11:00 мск ожидали 110 грузовиков. По прогнозу ведомства, на пересечение границы их водителям потребуется до 18 часов.
Как отмечал
Столь значительным движение фур через
Находящиеся в ожидании грузовики в основном следуют транзитом через Литву в Калининградскую область. Литовских перевозчиков среди них единицы.
Переходы в Панемуне, Рамонишкяй и Ниде свободны.