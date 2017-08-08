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17:21 (мск), источник: РИАЦ

В Волгограде наносят разметку на обновленных улицах Кубанской и Кубинской

В Волгограде на улицах Кубанской и Кубинской на новое асфальтобетонное покрытие наносят горизонтальную дорожную разметку. Как отметили в пресс-службе администрации города, работы выполняются в ночное время, чтобы не мешать движению автотранспорта.

Источник: РИАЦ

Комплексные восстановительные работы на магистралях Волгограда проводятся в рамках федерального проекта «Безопасные и качественные дороги». Разделительные полосы и «зебры» пешеходных переходов выполняются из термопластика. Этот материал обладает повышенной износостойкостью, что гарантирует длительный эксплуатационный период — до одного года. Пешеходные переходы выполняются как в белом варианте, так и в ярком желто-белом сочетании.

Установка дорожных знаков и нанесение горизонтальной разметки — последний штрих комплексного обновления магистралей. На улицы Кубанскую и Кубинскую дорожные бригады вышли этой весной. Сегодня основные работы здесь завершены. На ул. Кубанской протяженностью более 950 метров в границах ул. Коммунистической и ул. Рокоссовского заменено около 10 тыс. кв. м асфальтобетонного покрытия дорожного полотна, восстановлено более 4 тыс. кв. м тротуаров. Вместе с прилегающими улицами Кубанская соединяет железнодорожный вокзал со Второй продольной магистралью и является важным участком улично-дорожной сети Центрального района Волгограда.

Улица Кубинская соединяет ул. Лермонтова с пр. им. Ленина, дорожное полотно которого было восстановлено в прошлом году. Восстановительные работы сейчас ведутся и на Второй Продольной в границах Краснооктябрьского района. Таким образом, в Волгограде идет поэтапное комплексное обновление улично-дорожной сети, включающей и основные транспортные артерии, и соединительные улицы. Дорожные работы на ул. Кубинской включали в себя не только обновление проезда, протяженность которого составляет 1,57 км, но и пешеходной части. Общая площадь проезжей части улицы — 14 тыс. кв. м, тротуаров — 2 тыс. кв.м.

Оба объекта получили обновление с полной заменой полотна — удалением деформированного покрытия методом холодного фрезерования, устройством выравнивающего слоя из мелкозернистого асфальтобетона и укладкой верхнего слоя из щебеночно-мастичного асфальтобетона. Такой подход к обновлению и развитию дорожной сети применяется в Волгограде и регионе третий год. На всех этапах осуществляется постоянный контроль качества и процесса производства. К работам привлекаются компании, имеющие достаточный опыт и современное техническое оснащение. Срок гарантийных обязательств составляет 4 года. Все это позволяет реализовывать инфраструктурные проекты, выполнять комплексное обновление существующих и строительство новых автомагистралей.

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