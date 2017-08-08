В Волгограде наносят разметку на обновленных улицах Кубанской и Кубинской
В Волгограде на улицах Кубанской и Кубинской на новое асфальтобетонное покрытие наносят горизонтальную дорожную разметку. Как отметили в
В Волгограде на улицах Кубанской и Кубинской на новое асфальтобетонное покрытие наносят горизонтальную дорожную разметку. Как отметили в
Комплексные восстановительные работы на магистралях Волгограда проводятся в рамках федерального проекта «Безопасные и качественные дороги». Разделительные полосы и «зебры» пешеходных переходов выполняются из термопластика. Этот материал обладает повышенной износостойкостью, что гарантирует длительный эксплуатационный период — до одного года. Пешеходные переходы выполняются как в белом варианте, так и в ярком
Установка дорожных знаков и нанесение горизонтальной разметки — последний штрих комплексного обновления магистралей. На улицы Кубанскую и Кубинскую дорожные бригады вышли этой весной. Сегодня основные работы здесь завершены. На ул. Кубанской протяженностью более 950 метров в границах ул. Коммунистической и ул. Рокоссовского заменено около 10 тыс. кв. м асфальтобетонного покрытия дорожного полотна, восстановлено более 4 тыс. кв. м тротуаров. Вместе с прилегающими улицами Кубанская соединяет железнодорожный вокзал со Второй продольной магистралью и является важным участком
Улица Кубинская соединяет ул. Лермонтова с пр. им. Ленина, дорожное полотно которого было восстановлено в прошлом году. Восстановительные работы сейчас ведутся и на Второй Продольной в границах Краснооктябрьского района. Таким образом, в Волгограде идет поэтапное комплексное обновление
Оба объекта получили обновление с полной заменой полотна — удалением деформированного покрытия методом холодного фрезерования, устройством выравнивающего слоя из мелкозернистого асфальтобетона и укладкой верхнего слоя из