В Волгограде наносят разметку на обновленных улицах Кубанской и Кубинской

Источник: РИАЦ

Комплексные восстановительные работы на магистралях Волгограда проводятся в рамках федерального проекта «Безопасные и качественные дороги». Разделительные полосы и «зебры» пешеходных переходов выполняются из термопластика. Этот материал обладает повышенной износостойкостью, что гарантирует длительный эксплуатационный период — до одного года. Пешеходные переходы выполняются как в белом варианте, так и в ярком желто-белом сочетании.

Установка дорожных знаков и нанесение горизонтальной разметки — последний штрих комплексного обновления магистралей. На улицы Кубанскую и Кубинскую дорожные бригады вышли этой весной. Сегодня основные работы здесь завершены. На ул. Кубанской протяженностью более 950 метров в границах ул. Коммунистической и ул. Рокоссовского заменено около 10 тыс. кв. м асфальтобетонного покрытия дорожного полотна, восстановлено более 4 тыс. кв. м тротуаров. Вместе с прилегающими улицами Кубанская соединяет железнодорожный вокзал со Второй продольной магистралью и является важным участком улично-дорожной сети Центрального района Волгограда.

Улица Кубинская соединяет ул. Лермонтова с пр. им. Ленина, дорожное полотно которого было восстановлено в прошлом году. Восстановительные работы сейчас ведутся и на Второй Продольной в границах Краснооктябрьского района. Таким образом, в Волгограде идет поэтапное комплексное обновление улично-дорожной сети, включающей и основные транспортные артерии, и соединительные улицы. Дорожные работы на ул. Кубинской включали в себя не только обновление проезда, протяженность которого составляет 1,57 км, но и пешеходной части. Общая площадь проезжей части улицы — 14 тыс. кв. м, тротуаров — 2 тыс. кв.м.