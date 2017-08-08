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12:39 (мск), источник: "Российская газета"

В Крыму депутаты вернули землю детскому санаторию

Решением Ялтинского городского совета детскому противотуберкулезному санаторию имени Боброва в Алупке возвращены полтора гектара земли, на которых администрация собиралась реализовать инвестпроект.

Депутаты приняли такое решение на внеочередной сессии под нажимом общественности. Детский санаторий был создан в этом месте в 1902 году известным русским врачом, профессором Александром Бобровым, и более ста лет лечит от туберкулеза благодаря уникальному целебному воздуху и климатическим факторам. При Украине посягательства олигархов на земли санатория удалось отбить, но в августе 2016 года полтора гектара земли были вновь отданы администрацией Ялты под строительство гостиницы и футбольного комплекса. Причем, бесценная земля была передана фирме с уставным капиталом всего 10 тысяч рублей.

Местные общественники и сотрудники санатория начали бить в колокола и писать письма во все инстанции и, кажется, были услышаны: в понедельник Ялтинский горсовет принял решение безвозмездно передать из муниципальной собственности в собственность Республики Крым земельный участок 15438 метров в районе санатория. Как говорится в документе, это делается «для дальнейшей передачи земли в пользование ГАУ РК «Республиканский детский противотуберкулезный санаторий им А. А. Боброва с сохранением разрешенного использования — курортная деятельность».

По словам общественника Александра Талипова, после возвращения земли правоохранительным органам еще предстоит дать правовую оценку действиям администрации Ялты. Соответствующие заявления в МВД и прокуратуру поданы.

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