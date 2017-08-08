В Крыму депутаты вернули землю детскому санаторию

Депутаты приняли такое решение на внеочередной сессии под нажимом общественности. Детский санаторий был создан в этом месте в 1902 году известным русским врачом, профессором Александром Бобровым, и более ста лет лечит от туберкулеза благодаря уникальному целебному воздуху и климатическим факторам. При Украине посягательства олигархов на земли санатория удалось отбить, но в августе 2016 года полтора гектара земли были вновь отданы администрацией Ялты под строительство гостиницы и футбольного комплекса. Причем, бесценная земля была передана фирме с уставным капиталом всего 10 тысяч рублей.