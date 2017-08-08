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12:15 (мск), источник: Sibnovosti.ru

В Новосибирской области резко выросло поголовье свиней из-за вспышки африканской чумы в соседнем регионе

Власти пытаются предотвратить распространение болезни.

Источник: РИА "Новости"

Новосибирские селяне, узнав о компенсациях за уничтожение животных в случае возникновения очага заболевания, начали сообщать реальное количество свиней в своих хозяйствах. В одном только Колыванском районе поголовье в официальных данных выросло почти в три раза — с 700 до 2 тыс.

Согласно санитарным правилам, в пятикилометровой зоне вокруг очага инфекции уничтожаются все подверженные ей животные. В Омской области, где произошла вспышка африканской чумы свиней (АЧС), региональные власти определили размер компенсации — 130 руб. за килограмм живого веса. В Новосибирской области пока пытаются остановить распространение инфекции и решения о выплатах не принималось. Ветеринары обходят дворы и прививают вновь выявленное поголовье от классической формы АЧС.

«От африканской чумы не существует вакцины… Чума все равно может быть классическая, африканская… В госзадании у нас находится. Поэтому мы обязаны ее прививать», — рассказала Sibnovosti.ru начальник эпизоотического отряда Татьяна Черныш.

В деревнях почти в каждом хозяйстве держат по свинье, а то и не по одной. В длинном списке фамилий и адресов у ветеринаров редко встречается запись «от прививки отказался». Правда, некоторые селяне просто не пускают специалистов к своим животным.

«Отказываются потому, что от вируса нет вакцины. Считают, бесполезными прививки», — говорит жительница села Скала Ирина Родионова.

Ирина Родионова держит семь годовалых свиней. Едят мясо сами, лишнее продают соседям. Поэтому сами Родионовы дали привить свиней без колебаний. Чтобы не занести инфекцию, комбикорм запаривают кипятком.

Один из главных пунктов в памятках, которые раздают ветеринары, — не пускать к свиньям посторонних. Поэтому Петр Сушков ответил отказом на нашу просьбу снять его поросенка на видео.

«В Омской области что творится от этой чумы! Какой падеж, какой забой! Это же огромные потери. … Такое горе. Не дай бог сюда придет. Поэтому серьезное отношение должно быть к этому», — объяснил он.

Инфекцию можно занести на руках, на одежде или обуви. Но больше всего в районе опасаются, что вирус АЧС завезут вместе с мясом зараженных животных. Специалисты предупредили об этом даже владельцев придорожных кафе и шашлычных.

«Кому война, а кому и мать родна. Есть недобросовестные предприниматели, которые всеми силами, всеми путями стараются из очагов поражения вывезти это мясо и как-то его реализовать на стороне… Уже из Татарки, из барабанской зоны тоннами вывозили обратно мясо. Приходила с нарушением оформленных документов свинина из Омска», — сообщил начальник управления ветеринарии Колыванского района Новосибирской области Александр Федотов.

На профилактику АЧС власти Новосибирской области дополнительно выделили 8,5 млн руб. Средства позволят купить оборудование для диагностики и дезинфекции вируса. Также на границе с Омской областью разрешили отстреливать диких кабанов, чтобы остановить распространение инфекции.

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