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12:14 (мск), источник: Sibnovosti.ru

Три проекта получат поддержку новосибирского правительства

Ее суммарный объем составит 186,4 млн рублей.

Источник: Sibnovosti.ru

Проекты по разработке вакцин, производству пластика и строительство тепличного комбината получат финансовую поддержку властей Новосибирской области. Соответствующее решение было принято на заседании правительства региона 7 августа.

АО «Вектор-БиАльгам» получит поддержку в объеме 52 млн руб. на создание участка розлива инъекционных препаратов в соответствии с требованиями GMP (мировой стандарт требований для производителей лекарств). Выход на проектную мощность запланирован на 2019 год. Реализация проекта суммарной стоимостью 320 млн руб. предполагает создание 37 новых рабочих мест. Как указано на сайте областного правительства, инвестором проекта, который реализуется в наукограде Кольцово, является одна из дочерних фирм «Вектора».

Господдержку в виде налоговых льгот в размере 20,4 млн руб. получит «СибПласт». Компания намерена создать производство пластиковых изделий с композитным усилением стоимостью 300 млн руб.

Наконец, на строительства тепличного комбината «Обской» выделена поддержка в размере 114 млн руб. Общая стоимость этого проекта — 2 млрд руб. Выход комбината на проектную мощность запланирован на 2019 год.

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