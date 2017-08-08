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12:12 (мск), источник: dostup1.ru

Проектирование будущего делового центра стартует в Челябинске в начале 2018 года

Соответствующее поручение в рамках подготовки к саммитам ШОС и БРИКС отдал губернатор Челябинской области Борис Дубровский.

Губернатор Челябинской области Борис Дубровский поручил администрации южноуральской столицы начать проектно-изыскательские работы на участке набережной реки Миасс, где планируется построить общественно-деловой центр, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на итоги очередного совещания по подготовке к саммитам ШОС и БРИКС.

В качестве экспертов на совещание были привлечены специалисты по инвестициям и финансам, а также представители крупных девелоперских компаний, специализирующихся на возведении сложных архитектурных сооружений. Эксперты дали высокую оценку архитектурному проекту общественного-делового центра Дмитрия Буша, ставшего победителем специально организованного международного конкурса, подтвердили его уникальность и техническую возможность его сооружения.

Также обсуждались варианты внутренней планировки общественно-делового центра и его наполнения, возможности последующей эксплуатации здания после проведения здесь саммитов.

По итогам совещания губернатор поручил администрации Челябинска приступить к проектно-изыскательным работам на земельном участке, сформированном под строительство центра, оценить его геодезию и геологию, решить вопросы, связанные с прокладкой и переносом инженерных сетей и коммуникаций.

«Важно начать детальное проектирование в начале 2018 года, чтобы иметь возможность запустить проект в первом квартале 2020 года»
Борис Дубровский

Напомним, по улице Труда, между гостиницей Radisson Blu и ТРК «Гагарин Парк» начато строительство конгресс-холла, который также рассматривается как место проведения мероприятий саммита. Под строительство общественно-делового центра, который расположится в границах улиц Братьев Кашириных, Береговой и русла реки Миасс выделен земельный участок площадью 5 гектаров, который находится в муниципальной собственности. В настоящее время разрабатывается проект реконструкции набережной, муниципалитет ведет работы по модернизации улично-дорожной сети в этом районе города.

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