Проектирование будущего делового центра стартует в Челябинске в начале 2018 года
Соответствующее поручение в рамках подготовки к саммитам ШОС и БРИКС отдал губернатор Челябинской области Борис Дубровский.
Соответствующее поручение в рамках подготовки к саммитам ШОС и БРИКС отдал губернатор Челябинской области Борис Дубровский.
Губернатор Челябинской области Борис Дубровский поручил администрации южноуральской столицы начать
В качестве экспертов на совещание были привлечены специалисты по инвестициям и финансам, а также представители крупных девелоперских компаний, специализирующихся на возведении сложных архитектурных сооружений. Эксперты дали высокую оценку архитектурному проекту
Также обсуждались варианты внутренней планировки
По итогам совещания губернатор поручил администрации Челябинска приступить к
«Важно начать детальное проектирование в начале 2018 года, чтобы иметь возможность запустить проект в первом квартале 2020 года»
Напомним, по улице Труда, между гостиницей Radisson Blu и ТРК «Гагарин Парк» начато строительство