Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Железнодорожные войска РФ нанесли удар по финансам Украины
Полные бедра и ягодицы полезны для здоровья
Совершила 40 правонарушений: полпред Путина о племяннице Рогозина
Опыт владельца: «Как меня обманули хитрой строчкой в договоре»
20-летняя жена Преснякова снялась в странной фотосессии
Как Россия прожила три года в условиях продуктового эмбаргоЗа три года продовольственный рынок успел адаптироваться
Умер актер из «Гарри Поттера»
Стало известно, кто будет вести новую «Фабрику звезд»
Выпускники академии МВД: новый скандал (видео)
Все о новом Киа Рио (видео)
СМИ поведали, как Порошенко сломал жизнь упавшему рядом солдату
Захарченко о том, как Киев убивает националистов
Роман Абрамович и Даша Жукова расстались
20-летняя жена Преснякова снялась в странной фотосессии
Штурм рассказала о новой возлюбленной Абрамовича - СМИ
"В твоём доме": Тарасов перевёз к себе Костенко
Опыт владельца: «Как меня обманули хитрой строчкой в договоре»
Adidas закрывает розничные магазины в России
Фоторепортажи
8Уникальные витрины Могадишо
8Отпуск с дымком
15:25 (мск), источник: ИА Татар-информ

В Татарстане средняя зарплата несовершеннолетних 8800 рублей

(Казань, 8 августа, «Татар-информ», Юлия Косолапкина). Средняя заработная плата несовершеннолетних работников в Татарстане составляет 8800 рублей.

«Этот показатель идет с учетом выплаты 1700 рублей из бюджета Республики Татарстан, работодатели со своей стороны должны обеспечить заработную плату не ниже минимальной оплаты труда. При этом в расчет должно браться, на четверть или на половину ставки трудоустроен подросток», — отметила министр труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан Эльмира Зарипова.

Максимальная заработная плата для несовершеннолетних сотрудников по предложениям работодателей составляет 15560 рублей. Подростки могут ее получить на благоустройстве территории, министр добавила, что в этом случае речь идет не просто о высадке цветов, но и об уходе за ними. Также несовершеннолетние сотрудники на этой должности работают с 3D-графикой, создают проекты благоустройства, отсюда более высокая заработная плата.

В сельских районах несовершеннолетним работникам в основном готовы предложить работу в агропромышленном комплексе.

Что касается Казани, то со слов министра труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан, дела обстоят по-разному: подростки могут быть заняты на благоустройстве, озеленении и работать даже в собственных школах.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
МЧС РТ: Красный дым из труб завода металлоконструкций в Челнах неопасен
ФАС возбудила дело против операторов «большой четверки»
Улюкаев останется под домашним арестом еще на полгода
Медведев: Россия всегда готова защитить своих граждан
Жириновский посоветовал Трампу последовать примеру Грозного
ВЦИОМ: запрос на стабильность сменился запросом на перемены
Путин поручил ФАС и силовикам заняться борьбой с картелями
Расходы россиян вдвое превысили официальную инфляцию
Спорт
Особое возвращение Роналду: анонс матча за Суперкубок Европы 8 августа на стадионе "Филипп II" в македонском Скопье мадридский "Реал" из Испании и английский "Манчестер Юнайтед" разыграют Суперкубок Европы
Авто
Возвращение Mitsubishi ASX: известны цены и комплектации Продажи компактного японского кроссовера, который спустя два года вернулся в Россию, стартуют в середине августа
Hi-Tech
Телебашню в Екатеринбурге предложили превратить в майнинг-ферму Идея обратиться с таким обращением к президенту у автора письма возникла, когда он услышал, что президент «заболел» цифровой экономикой
Кино
Сергей Лазарев в образе Паттинсона из «Сумерек»: фото со съемок Певец принял участие в съемках нового скетчкома Love is
Недвижимость
8 идей для дизайна маленькой спальни
Эксперты выяснили, откуда чаще всего переезжают в Петербург
Личный опыт: «Как мы договорились об оплате съемной квартиры»
Adidas закрывает розничные магазины в России
Леди
Почему российские женщины не хотят феминизм, а хотят «платьишко» Женское движение за права становится все популярнее, но в нашей стране многие сопротивляются самостоятельности и мечтают найти мужчину, который решит их проблемы
Дети
Дочка Тома Круза и Кэти Холмс очаровала соцсети своей улыбкой Впервые за долгое время поклонники увидели 11-летнюю Сури.
Все о ремонте
Самые красивые детские сады (фото)
13 интересных идей для маленькой кухни
Проект маленькой квартиры с изумрудной спальней
Как создать спальню мечты: 10 советов
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь