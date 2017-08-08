В Татарстане средняя зарплата несовершеннолетних 8800 рублей

«Этот показатель идет с учетом выплаты 1700 рублей из бюджета Республики Татарстан, работодатели со своей стороны должны обеспечить заработную плату не ниже минимальной оплаты труда. При этом в расчет должно браться, на четверть или на половину ставки трудоустроен подросток», — отметила министр труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан Эльмира Зарипова.

Максимальная заработная плата для несовершеннолетних сотрудников по предложениям работодателей составляет 15560 рублей. Подростки могут ее получить на благоустройстве территории, министр добавила, что в этом случае речь идет не просто о высадке цветов, но и об уходе за ними. Также несовершеннолетние сотрудники на этой должности работают с 3D-графикой, создают проекты благоустройства, отсюда более высокая заработная плата.

В сельских районах несовершеннолетним работникам в основном готовы предложить работу в агропромышленном комплексе.