В Татарстане средняя зарплата несовершеннолетних 8800 рублей
(Казань, 8 августа, «Татар-информ», Юлия Косолапкина). Средняя заработная плата несовершеннолетних работников в Татарстане составляет 8800 рублей.
(Казань, 8 августа, «Татар-информ», Юлия Косолапкина). Средняя заработная плата несовершеннолетних работников в Татарстане составляет 8800 рублей.
«Этот показатель идет с учетом выплаты 1700 рублей из бюджета Республики Татарстан, работодатели со своей стороны должны обеспечить заработную плату не ниже минимальной оплаты труда. При этом в расчет должно браться, на четверть или на половину ставки трудоустроен подросток», — отметила министр труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан Эльмира Зарипова.
Максимальная заработная плата для несовершеннолетних сотрудников по предложениям работодателей составляет 15560 рублей. Подростки могут ее получить на благоустройстве территории, министр добавила, что в этом случае речь идет не просто о высадке цветов, но и об уходе за ними. Также несовершеннолетние сотрудники на этой должности работают с 3D-графикой, создают проекты благоустройства, отсюда более высокая заработная плата.
В сельских районах несовершеннолетним работникам в основном готовы предложить работу в агропромышленном комплексе.
Что касается Казани, то со слов министра труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан, дела обстоят по-разному: подростки могут быть заняты на благоустройстве, озеленении и работать даже в собственных школах.