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12:31 (мск), источник: Вести.Ru

«Дыра» в московском банке «Легион» достигла 9 млрд

Москва, 8 августа — Вести. Экономика. «Дыра» в балансе московского банка «Легион» составила 8,8 млрд руб., сообщил ЦБ РФ. Регулятор отозвал лицензию у банка 7 июля.

Разница между величиной обязательств и активов банка «Легион» составила 8,822 млрд руб. по результатам изучения состояния банка. Так, активы банка составили 5,8 млрд руб., обязательства — 14,022 млрд руб.

По величине активов кредитная организация на 1 июня 2017 г. занимала 157-е место в банковской системе России. АКБ «Легион» — участник системы страхования вкладов. Отзыв лицензии на осуществление банковских операций является страховым случаем. Агентство по страхованию вкладов (АСВ) в соответствии с законом через уполномоченные банки начало выплаты вкладчикам не позднее 21 июля 2017 г.

Каждый вкладчик, в том числе индивидуальный предприниматель (ИП), имеет право на получение в кратчайшие сроки страхового возмещения. Как сообщали «Вести. Экономика», 7 июля 2017 г. Банк России отозвал лицензии на осуществление банковских операций у акционерного коммерческого банка «Легион».

«Основным направлением деятельности АКБ “Легион” (АО) являлось финансирование инвестиционных проектов, реализуемых связанными с банком лицами в интересах акционеров. При этом кредитная организация осуществляла мероприятия, направленные на уклонение от исполнения требований надзорного органа об адекватной оценке принятых кредитных рисков», — отмечается в сообщении регулятора.

Отзывы лицензий у российских банков с 2013 года

Создание необходимых резервов на возможные потери по ряду низкокачественных активов выявило полную утрату АКБ “Легион” (АО) собственных средств (капитала). Кроме того, финансовое положение кредитной организации значительно ухудшилось в связи с пропажей из кассы банка материальных ценностей в крупном объеме.
ЦБ

Регулятор неоднократно применял в отношении банка меры надзорного реагирования, в том числе ограничения и запрет на привлечение вкладов населения. Однако руководители и собственники АКБ «Легион» не предприняли действенных мер по нормализации его деятельности, сообщили в ЦБ.

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