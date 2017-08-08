«Дыра» в московском банке «Легион» достигла 9 млрд

Разница между величиной обязательств и активов банка «Легион» составила 8,822 млрд руб. по результатам изучения состояния банка. Так, активы банка составили 5,8 млрд руб., обязательства — 14,022 млрд руб.

По величине активов кредитная организация на 1 июня 2017 г. занимала 157-е место в банковской системе России. АКБ «Легион» — участник системы страхования вкладов. Отзыв лицензии на осуществление банковских операций является страховым случаем. Агентство по страхованию вкладов (АСВ) в соответствии с законом через уполномоченные банки начало выплаты вкладчикам не позднее 21 июля 2017 г.

Каждый вкладчик, в том числе индивидуальный предприниматель (ИП), имеет право на получение в кратчайшие сроки страхового возмещения. Как сообщали «Вести. Экономика», 7 июля 2017 г. Банк России отозвал лицензии на осуществление банковских операций у акционерного коммерческого банка «Легион».

«Основным направлением деятельности АКБ “Легион” (АО) являлось финансирование инвестиционных проектов, реализуемых связанными с банком лицами в интересах акционеров. При этом кредитная организация осуществляла мероприятия, направленные на уклонение от исполнения требований надзорного органа об адекватной оценке принятых кредитных рисков», — отмечается в сообщении регулятора.

Отзывы лицензий у российских банков с 2013 года

Создание необходимых резервов на возможные потери по ряду низкокачественных активов выявило полную утрату АКБ “Легион” (АО) собственных средств (капитала). Кроме того, финансовое положение кредитной организации значительно ухудшилось в связи с пропажей из кассы банка материальных ценностей в крупном объеме. ЦБ