Стандарт комфорткласса: каким будет жилье по программе реновации

Источник: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

Москва утвердила требования к отделке квартир и благоустройству территорий по программе реновации жилья. На месте ветхих пятиэтажек построят качественные и комфортные дома, а вокруг создадут новые кварталы, благоустроенные по самым современным стандартам.

Увидеть, как будут выглядеть новые квартиры, можно в шоу-рум на ВДНХ. В демонстрационном зале показывают один этаж нового дома.

Площадь — больше, квартира — комфортнее

Площадь нового жилья будет не меньше, а даже больше благодаря более просторным кухне, прихожей, коридору, ванной и туалету.

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Входные двери сделают металлическими, утепленными, с повышенной звукоизоляцией, а межкомнатные — деревянными, с фурнитурой. Окна будут с двухкамерными стеклопакетами и москитной сеткой.

Стены в комнатах оклеят обоями на флизелиновой основе, а не бумажными. Потолки окрасят латексной акриловой краской, на полу уложат ламинат со звукоизоляционной подложкой. Вместо обычных патронов сразу повесят люстры, розетки и выключатели установят утопленного типа, стойкие к царапинам. В плинтусах проложат кабель-каналы.

Кухни оклеят обоями светлых тонов под покраску. Фартук из плитки светлых оттенков сделают не только над раковиной, как раньше, а во всю длину рабочей зоны. Сама раковина будет из нержавеющей стали, под ней установят тумбу. В новых квартирах появятся электроплиты.

Санузлы в домах будут раздельными. Пол и стены облицуют плиткой. Накладные светильники в санузлах будут влагостойкими.

Скверы, лавочки и качели: какими будут кварталы по программе реновации

Дворы и территорию вокруг домов благоустроят по новым стандартам. Из хаотичной, иногда небезопасной территории они превратятся в пространства, удобные для жизни, — с палисадниками и скверами, велодорожками, подземными парковками.

В прогулочных зонах установят фонари, лавочки и урны, разобьют клумбы, высадят деревья и кустарники. В новых кварталах найдется место и для тихого отдыха, и для активных занятий спортом.

Детские площадки будут с безопасным резиновым покрытием, игровыми комплексами, качелями, песочницами, горками и лабиринтами, а на спортивных установят гимнастические комплексы и тренажеры. Отдельные площадки появятся для выгула собак.

Что изменит программа реновации

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Программа реновации позволит улучшить условия проживания около миллиона москвичей. В столице не увеличится количество аварийного жилья и улучшится архитектурный облик. Новые кварталы положат начало полицентрической структуре города, что снизит нагрузку на транспортную инфраструктуру. Так, на месте ветхих пятиэтажек сформируют современную качественную городскую среду — пространство для комфортного проживания, отдыха и работы.

Закон гарантирует переселение в равнозначную квартиру в том же районе. Исключения — Зеленоград и ТиНАО, жители которых получат жилье в пределах округа. Если не устраивает равнозначная квартира, можно получить равноценную или денежную компенсацию.