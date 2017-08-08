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12:41 (мск), источник: РИА Крым

Аксенов поручил подрядчику ремонта на улицах Толстого и Карла Маркса работать в две смены

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 авг — РИА Новости (Крым). Глава Республики Крым Сергей Аксенов с утра проинспектировал ход выполнения работ по замене коммуникаций на улицах Толстого и Карла Маркса в Симферополе и остался недоволен.

Источник: РИА "Новости"

На месте не удалось застать 60 рабочих, о которых говорил представитель фирмы-подрядчика ПАО «Крымгазсети». Кроме того, в это время ремонт на двух улицах выполнялся силами 15 человек.

Глава Республики также подчеркнул, что подрядчику для ускорения выполнения взятых на себя обязательств необходимо перейти на работу в две смены. Контроль за этим был возложен на заместителя председателя Совета министров РК Владимира Серова и главу администрации Симферополя Геннадия Бахарева.

При этом Аксенов пообещал, что будет и дальше инспектировать объект.

Как сообщал сайт РИА Новости (Крым), сегодня утром ход ремонтных работ на улице Толстого проинспектировал заместитель главы администрации Симферополя Сергей Круцюк. Работы выполнялись силами 17 человек и двух единиц техники.

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