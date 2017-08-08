Аксенов поручил подрядчику ремонта на улицах Толстого и Карла Маркса работать в две смены

На месте не удалось застать 60 рабочих, о которых говорил представитель фирмы-подрядчика ПАО «Крымгазсети». Кроме того, в это время ремонт на двух улицах выполнялся силами 15 человек.
Глава Республики также подчеркнул, что подрядчику для ускорения выполнения взятых на себя обязательств необходимо перейти на работу в две смены. Контроль за этим был возложен на заместителя председателя Совета министров РК Владимира Серова и главу администрации Симферополя Геннадия Бахарева.
При этом Аксенов пообещал, что будет и дальше инспектировать объект.
Как сообщал сайт РИА Новости (Крым), сегодня утром ход ремонтных работ на улице Толстого проинспектировал заместитель главы администрации Симферополя Сергей Круцюк. Работы выполнялись силами 17 человек и двух единиц техники.