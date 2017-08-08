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12:56 (мск), источник: ТАСС

Qatar Airways открыли новый воздушный маршрут по согласованию с ICAO

Доха в настоящее время изучает возможные альтернативные авиамаршруты над Персидским заливом, Аравийским морем и Оманским заливом.

Источник: Reuters

ТАСС, 8 августа. Авиакомпания Qatar Airways начала с 7 августа выполнять полеты по новому воздушному маршруту, согласованному с Международной организацией гражданской авиации (International Civil Aviation Organization, ICAO), говорится в заявлении Главного управления гражданской авиации Катара.

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Новый авиакоридор был утвержден по результатам чрезвычайного заседания исполнительного комитета ICAO, прошедшего на минувшей неделе в Монреале. «Сегодня мы запускаем важный маршрут для Qatar Airways, который пройдет над международными водами Персидского залива, находящимися в ответственности Объединенных Арабских Эмиратов», — приводит выдержки из заявления ведомства Катарское информационное агентство. В тексте также отмечается, что Доха в настоящее время изучает возможные альтернативные авиамаршруты над Персидским заливом, Аравийским морем и Оманским заливом.

Катар обратился к ICAO после того, как Саудовская Аравия, а также ОАЭ, Бахрейн и Египет в июне полностью закрыли свое воздушное пространство для катарских самолетов и отменили полеты своих авиаперевозчиков в Доху. Это вынуждает катарские самолеты выбирать окружные и дорогие пути.

Доха оказалась в политической и экономической изоляции со стороны соседних государств, решивших не только разорвать дипломатические отношения, но и ввести транспортную блокаду эмирата, на 90% зависящего от импорта. Ограничительные меры распространяются на воздушное сообщение, морскую навигацию и на наземные транспортные коммуникации.

Арабские страны региона Персидского залива — Бахрейн, ОАЭ, Саудовская Аравия, а также Египет, Йемен, временное правительство Ливии, Мальдивская Республика и Республика Маврикий 5 июня объявили о разрыве дипотношений с Катаром из-за поддержки Дохой терроризма и экстремистской идеологии, его враждебной политики и вмешательства в дела арабских государств. В Дохе заявили, что сожалеют о принятом соседними странами решении и считают его необоснованным. Стороны до сих пор так и не пришли к взаимоприемлемому решению. Ранее сообщалось о согласии Саудовской Аравии выделить авиакоридоры для экстренных ситуаций, но Катар опроверг эти данные.

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