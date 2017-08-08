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16:35 (мск), источник: РИА "ФедералПресс"

В Перми от имени «Новогора» рассылают фальшивые письма

ПЕРМЬ, 8 августа, ФедералПресс. От имени ООО Новогор-Прикамье неизвестные лица рассылают фальшивые письма, сообщает пресс-служба компании.

В конце июля жители некоторых домов Перми получили письма, где абонентов просят не оплачивать счета одной из жилищных УК за холодную воду. В письме людей просят обращаться в «Новогор» для заключения прямого договора. Однако дезинформирующие послания напечатаны на старом бланке компании с использованием уже недействительных реквизитов.

«Новогор» официально заявил, что письма являются фальшивыми, РСО их не рассылала. Служба безопасности предприятия начала розыск изготовителей и распространителей этого письма.

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