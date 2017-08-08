В Ольховатском районе многоквартирный жилой дом остался без крыши

Источник: РИА "Воронеж"

Ремонт крыши многоквартирного дома на улице Базарная, 1а в поселке Заболотовка Ольховатского района продолжается третий месяц. Об этом корреспонденту РИА «Воронеж» сообщила управдом Елена Чуйкова во вторник, 8 августа.

Ремонт начался в мае 2017 года. Бригада полностью разобрала кровлю за первые три дня и исчезла. В ночь на субботу, 10 июня, пошел сильный дождь. Восемнадцать квартир затопило. В июне рабочие ООО «Альфагарант» доделали каркас, накрыли его пленкой. Неделю назад крышу вновь раскрыли, чтобы заменить брус. Затем строительная бригада вновь исчезла.

— Долгожданный ремонт стал трехмесячным кошмаром. Сейчас вся работа стоит из-за крыши. Вроде должна подъехать еще одна бригада, которая доведет дело до конца. Это будет уже четвертая бригада, которая будет ремонтировать крышу. Я живу в квартире на первом этаже, поэтому мне повезло чуть больше. Надо мной живет Надежда Шауленко. В том, что у меня с потолка не бежала вода — ее заслуга. В июне, когда шел дождь, она всю ночь переставляла посуду в места, где бежала вода, — рассказала корреспонденту РИА «Воронеж» жительница дома Тамара Титаренко.

Елена Чуйкова пояснила, по какой причине работа остановилась:

— Крышу укрыли пароизоляцией от дождя и собирались крыть шифером. После выяснилось, что брус неподходящий и не выдержит веса шифера. Нашли выход — решили крыть железом. Но после проверки технадзора выяснилось, что и железо крыша не выдержит. Брус начали менять, крышу снова раскрыли. Но бригада куда-то исчезла. Несколько раз приезжал главный по ремонту, извинялся. Обещал, что скоро беды закончатся. Но до завершения ремонта, судя по всему, еще далеко.

Ситуацию по затянувшемуся ремонту крыши дома на улице Заболтной, 1а прокоментировал замглавы администрации Владимир Пивнев.

— Каждый свой рабочий день начинаем со встречи со строителями. Информируем Фонд капремонта о ходе ремонта. Всеми силами и средствами пытаемся его ускорить.