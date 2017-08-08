В Ольховатском районе многоквартирный жилой дом остался без крыши
Строительная бригада разобрала кровлю и исчезла.
Строительная бригада разобрала кровлю и исчезла.
Ремонт крыши многоквартирного дома на улице Базарная, 1а в поселке Заболотовка Ольховатского района продолжается третий месяц. Об этом корреспонденту РИА «Воронеж» сообщила управдом Елена Чуйкова во вторник, 8 августа.
Ремонт начался в мае 2017 года. Бригада полностью разобрала кровлю за первые три дня и исчезла. В ночь на субботу, 10 июня, пошел сильный дождь. Восемнадцать квартир затопило. В июне рабочие ООО «Альфагарант» доделали каркас, накрыли его пленкой. Неделю назад крышу вновь раскрыли, чтобы заменить брус. Затем строительная бригада вновь исчезла.
— Долгожданный ремонт стал трехмесячным кошмаром. Сейчас вся работа стоит
Елена Чуйкова пояснила, по какой причине работа остановилась:
— Крышу укрыли пароизоляцией от дождя и собирались крыть шифером. После выяснилось, что брус неподходящий и не выдержит веса шифера. Нашли выход — решили крыть железом. Но после проверки технадзора выяснилось, что и железо крыша не выдержит. Брус начали менять, крышу снова раскрыли. Но бригада
Ситуацию по затянувшемуся ремонту крыши дома на улице Заболтной, 1а прокоментировал замглавы администрации Владимир Пивнев.
— Каждый свой рабочий день начинаем со встречи со строителями. Информируем Фонд капремонта о ходе ремонта. Всеми силами и средствами пытаемся его ускорить.
РИА «Воронеж» следит за ситуацией.