ФАС назвала сроки рассмотрения дела против «большой четверки» операторов

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Замглавы ФАС Анатолий Голомолзин 31 июля сообщил, что служба приняла решение о возбуждении антимонопольного дела в отношении операторов «большой четверки» из-за монопольно высоких цен при оказании услуг связи в национальном роуминге. Тогда он говорил, что соответствующие документы будут готовы «в ближайшее время».

«Третьего августа 2017 года ФАС возбудила в отношении каждого из операторов “большой четверки” дела по признакам нарушения пункта 1 части 1 статьи 10 закона о защите конкуренции. Признаки нарушения выразились в установлении, поддержании монопольно высоких цен (тарифов) на услуги связи в национальном роуминге и при заключении национальных межоператорских роуминговых соглашений на территории РФ», — говорится в сообщении ФАС.

Заседание комиссии по рассмотрению дел в отношении «Вымпелкома» (бренд «Билайн») и «Мегафона» назначены на 26 сентября, в отношении МТС — 28 сентября, «Т2 Мобайл» (бренд «Теле 2») — 29 сентября.

«ФАС провела оценку обоснованности абонентских тарифов в национальном роуминге, а также применяемых межоператорских роуминговых ставок, по результатам которой установила, что базовые тарифы и тарифы с применением опций, а также применяемые межоператорские роуминговые ставки существенно превышают сумму необходимых для производства и реализации такого товара расходов и прибыли», — говорится в сообщении службы.

В России действует несколько видов роуминга: национальный, внутрисетевой и отдельно по Крыму.