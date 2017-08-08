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13:58 (мск), источник: РИА Новости

ФАС назвала сроки рассмотрения дела против «большой четверки» операторов

МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России рассмотрит дела против операторов «большой четверки» из-за монопольно высоких цен на услуги связи в национальном роуминге в период с 26 по 29 сентября, свидетельствует сообщение ведомства.

Источник: Mimzy/CC0

Замглавы ФАС Анатолий Голомолзин 31 июля сообщил, что служба приняла решение о возбуждении антимонопольного дела в отношении операторов «большой четверки» из-за монопольно высоких цен при оказании услуг связи в национальном роуминге. Тогда он говорил, что соответствующие документы будут готовы «в ближайшее время».

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«Третьего августа 2017 года ФАС возбудила в отношении каждого из операторов “большой четверки” дела по признакам нарушения пункта 1 части 1 статьи 10 закона о защите конкуренции. Признаки нарушения выразились в установлении, поддержании монопольно высоких цен (тарифов) на услуги связи в национальном роуминге и при заключении национальных межоператорских роуминговых соглашений на территории РФ», — говорится в сообщении ФАС.

Заседание комиссии по рассмотрению дел в отношении «Вымпелкома» (бренд «Билайн») и «Мегафона» назначены на 26 сентября, в отношении МТС — 28 сентября, «Т2 Мобайл» (бренд «Теле 2») — 29 сентября.

«ФАС провела оценку обоснованности абонентских тарифов в национальном роуминге, а также применяемых межоператорских роуминговых ставок, по результатам которой установила, что базовые тарифы и тарифы с применением опций, а также применяемые межоператорские роуминговые ставки существенно превышают сумму необходимых для производства и реализации такого товара расходов и прибыли», — говорится в сообщении службы.

В России действует несколько видов роуминга: национальный, внутрисетевой и отдельно по Крыму.

Внутрисетевой роуминг действует внутри определенной сети на территории всей страны и отличается по регионам. Национальный роуминг работает, когда сеть определенного оператора отсутствует в каком-либо регионе. В середине июля ФАС уже вынесла предупреждения операторам из-за цен при внутрисетевом роуминге. Ожидает, что компании до 10—13 августа выполнят предупреждение ФАС и откажутся от разницы в тарифах операторов.

Комментарии
10
Дмитрий Николаевич Федунов
Переходный период, наверное.
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Михаил С
А толку? Дешевле отобрать 50% сотовых антен у операторов и создать новую сотовую госсеть с адекватными ценами. Все абоненты туда уйдут четверка вынуждена будет сделать так, как нужно. А тут опять бла бла будет, как несколько раз отменяли роуминг и оплату входящих по всей стране, и в итоге тихо все забудут, а ссылки на данный вопрос в сети по поисковику будут тщательно подтираться.
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Александр Борбоев
Кормовая база сократилась у олигархов , а рефлексы ненасытности остались- далее только революция может быть остановить этих князей из грязи !!!
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Когда отменят роуминг в РФ? ФАС выносит последнее предупреждение операторам
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31 июля© Ньюстюб
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