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13:30 (мск), источник: Lenta.Ru

Расходы россиян вдвое превысили официальную инфляцию

Расходы россиян продолжают расти, в июле они увеличились на 8,1 процента в годовом выражении. Это в два раза больше, чем показатель официальной инфляции в этом месяце, отмечается в исследовании холдинга «Ромир».

Источник: РИА "Новости"

По сравнению с июнем в июле повседневные траты граждан выросли на 0,6 процента. «Июльский рост расходов на фоне опять немного похудевшего среднего чека говорит о том, что россияне продолжили активно посещать магазины в поисках лучших ценовых предложений», — отмечают в компании.

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По мнению экспертов, привлекательные цены были обеспечены сезонным снижением стоимости овощей и фруктов, а также скидками и акциями торговых сетей.

В июле расходы увеличили жители практически всех регионов России за исключением Приволжского федерального округа, где потребители сократили свои ежедневные траты на 3,6 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В Южном округе расходы выросли на 18,5 процента, в Центральном — 11 процентов, Уральском — 10,7 процента. Москвичи увеличили свои ежедневные траты на 9,3 процента, петербуржцы, напротив, снизили на 1,5 процента.

По данным Росстата, инфляция в июле замедлилась до 3,9 процента по сравнению с июлем прошлого года. По сравнению с июнем потребительские цены в прошедшем месяце выросли на 0,1 процента, с начала года они поднялись на 2,4 процента.

В июле «Ромир» сообщал, что доля россиян, сокративших расходы на медицинские услуги и лекарства, за год выросла с шести до 16 процентов.

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