Решение принято: «Уфалейникель» будет ликвидирован
Акционеры «Уфалейникеля» (Верхний Уфалей, Челябинская область) приняли решение о ликвидации градообразующего предприятия.
Акционеры «Уфалейникеля» (Верхний Уфалей, Челябинская область) приняли решение о ликвидации градообразующего предприятия.
Владельцы акций предприятия единогласно проголосовали за ликвидацию предприятия и назначение ликвидационной комиссии. Известно, что ее возглавил бывший начальник отдела технического контроля ОАО «Уфалейникель» Дмитрий Коробейников.
«Также в состав комиссии вошла главный бухгалтер Наталья Макарова и начальник отдела экономической безопасности Алексей Котков. Они должны разработать план ликвидационных мероприятий, по которому и будем действовать», — рассказала агентству «Урал-пресс-информ»
Как уже сообщало агентство, практически все работники «Уфалейникеля» с 1 апреля 2017 года были отправлены в простой. Решение о полной бессрочной остановке производства акционеры компании приняли в связи с неблагоприятной
Уволенные сотрудники предприятия, а это порядка 1500 человек, не могли получить свою зарплату. Это удалось только в августе 2017 года после вмешательства прокуратуры.
«Установлено, что на предприятии реализованы мероприятия по массовому сокращению работников, в результате которых с более чем 1,5 тыс. сотрудниками прекращены трудовые отношения. Трудовым законодательством закреплены гарантии для лиц, уволенных по инициативе работодателя, в том числе сохранение среднего заработка на период трудоустройства», — сообщили в прокуратуре региона.
Вопреки требованиям закона ОАО «Уфалейникель» в установленный срок денежные средства не выплатило. Генеральному директору предприятия объявлено предостережение о недопустимости нарушения закона. В результате принятых мер имевшаяся задолженность по выплате денежных средств в размере более 2 миллионов рублей погашена.