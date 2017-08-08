Омичи задекларировали доход в 68,8 млрд рублей

Налоговые декларации подали 150 тыс. жителей Омской области. В них указан доход в 68,8 млрд. рублей. С этой суммы будет уплачено 272,7 млн рублей налога на доходы физических лиц. Это на 13 млн рублей больше, чем в прошлом году.