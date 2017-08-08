Омичи задекларировали доход в 68,8 млрд рублей
С омичей собрали больше налогов, чем в прошлом году.
С омичей собрали больше налогов, чем в прошлом году.
Налоговые декларации подали 150 тыс. жителей Омской области. В них указан доход в 68,8 млрд. рублей. С этой суммы будет уплачено 272,7 млн рублей налога на доходы физических лиц. Это на 13 млн рублей больше, чем в прошлом году.
44 тыс. человек воспользовались правом на предоставление имущественного налогового вычета по приобретению (строительству) жилья. По вычетам выдано 13,2 млрд рублей. Социальных налоговых вычетов выдано на сумму 666 млн рублей.