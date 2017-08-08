Ярошук: Без поддержки все тротуары в Калининграде отремонтируем через 20 лет

Источник: Калининград.Ru

— Без поддержки лет 20 потребуется нам. Очень много дворов, проездов и тротуаров в ненормативном состоянии находится. Спасибо, что федеральные программы существуют и правительство выделяет средства, — рассказал Ярошук.

Он также подчеркнул, что программа по ремонту тротуаров на 2017 год выполняется в графике. По словам мэра, есть небольшие отставания по нескольким объектам, но все работы завершатся до наступления холодов.

«Уже нет у нас компаний, которые брались за тротуары, а сами плитку не умели класть, обустраивать ливнёвки и так далее. Люди покупают технику, основательно подходят. Я думаю, годик-два и уже на автомате такая работа пойдёт», — Ярошук.

В бюджете Калининграда на 2017 года на ремонт тротуаров предусмотрено в общей сложности 123,5 млн рублей. В списке — 30 объектов улично-дорожной сети. В 2016 году на капремонт 67 объектов направили 111,8 млн рублей.