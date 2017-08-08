Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Военный аналитик: как в Европе «покончили» с флотом РФ
Названа самая большая опасность для человека
Необычный бизнес приносит россиянке выручку 300 тыс. руб. в месяц
Что иностранцы думают о России и москвичах на самом деле
Известную 21-летнюю актрису критикуют за пышные формы (фото)
Ложь и правда о «русских хакерах» Кто стоит за кибератаками по всему миру и почему Запад обвиняет мифических русских хакеров?
Умер актер из «Гарри Поттера»
Стало известно, кто будет вести новую «Фабрику звезд»
Видеоролик школьника о разбитых дорогах обернулся скандалом
Американцы создали внедорожник-пикап «без дизайна»
Захарченко: Киев избавляется от националистов
СМИ: Ракету РФ уничтожат только 7 ядерных ударов
76-летняя Барбара Брыльска вышла в свет в платье и кедах (фото)
Лиза Пескова в платье от дочери Кадырова возмутила Сеть (фото)
«У него есть все мыслимое и немыслимое оружие»: СМИ о корабле РФ
Танкисты из Кувейта позорно ошиблись на Т-72 – СМИ
Опыт владельца: «Как меня обманули хитрой строчкой в договоре»
Adidas закрывает розничные магазины в России
Фоторепортажи
11Мрамор Микеланджело
8Крупнейшие катастрофы на авиашоу
13:35 (мск), источник: Kapital.kz

ЕНПФ запускает новые электронные услуги

ЕНПФ планирует закупить в этом году три мобильных офиса для оказания услуг жителям отдаленных районов. Таким образом, фонд расширяет свой проект «Мобильный офис», передает корреспондент центра деловой информации Kapital.kz.

Мобильный офис будет представлять собой автомашину, обеспеченную спутниковой связью и всем необходимым оборудованием, на которой специалисты фонда будут посещать отдаленные районы. Мобильные офисы будут предоставлять весь спектр услуг — открытие пенсионных счетов, заключение договоров, оформление пенсионных выплат, консультации и пр.

В этом году проект планируется реализовать в пилотном режиме в трех областях — Алматинской, Костанайской, Атырауской. «Если проект даст хорошие результаты, то в течение двух-трех лет мы оснастим такими мобильными офисами все наши областные филиалы», — сообщила Нурбуби Наурызбаева, председатель правления Единого накопительного пенсионного фонда.

Читайте также
В ЕНПФ озвучили планы на ближайшее будущее

В целом проект «Мобильный офис» был запущен фондом в 2015 году. Изначально он предназначен для людей с ограниченными возможностями — представители фонда выезжают к ним домой для оказания услуг, предоставляемых фондом. За I полугодие этого года было охвачено 6,5 тыс. человек, им оказано около 18 тыс. услуг на местах. Как отметила Нурбуби Наурызбаева, динамика показывает, что востребованность таких услуг растет.

Количество жалоб снизилось на 30%

Продолжая тему доступности услуг ЕНПФ, глава фонда рассказала о том, что за I полугодие этого года через все каналы коммуникаций поступило более 200 тыс. обращений, что в 2,5 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Это вопросы на разные темы и, как отметила спикер, жалоб было очень мало.

«В результате проведенной работы по оптимизации структуры фонда, по повышению квалификационных требований к сотрудникам нам удалось во II квартале снизить количество жалоб от населения за неправильно проведенные операции. Так, количество жалоб снизилось на 30%: в первом полугодии поступило всего 106 жалоб, притом что проведено 3,5 млн операций», — поделилась информацией Нурбуби Наурызбаева.

Она отметила, что фонд продолжит эту работу. Успешному результату будет способствовать в том числе работа, начатая ЕНПФ, по сертификации услуг фонда в соответствии с международными стандартами пенсионных услуг.

Новые электронные услуги.

С 1 июля ЕНПФ запустил новые электронные услуги — заключение пенсионного договора и подача заявления на выплату пенсии. К настоящему времени ими воспользовалось более 30 человек.

«Мы повышаем удобство предоставления услуг для населения. Можно, не приходя в фонд, получить эти услуги. В прошлом году, напомню, была реализована возможность получения выписки электронным способом», — отметила председатель правления ЕНПФ.

По ее словам, еще одна электронная услуга будет запущена в августе. Это возможность изменения неосновных реквизитов электронным способом — через сайт.

«Мы начали работу по внедрению указанных услуг через портал электронного правительства. До конца года планируем основную работу завершить, и, я думаю, в первом полугодии следующего года эти услуги будут доступны также через портал электронного правительства», — проинформировала Нурбуби Наурызбаева.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
В Генплане Алматы предусмотрено строительство второго аэропорта
ФАС возбудила дело против операторов «большой четверки»
Улюкаев останется под домашним арестом еще на полгода
Британия отказалась платить 40 млрд евро за выход из Евросоюза
Жириновский посоветовал Трампу последовать примеру Грозного
Глава ВЦИОМа рассказал о опасном «запросе на перемены» у россиян
Путин поручил ФАС и силовикам заняться борьбой с картелями
Расходы россиян вдвое превысили официальную инфляцию
Спорт
Особое возвращение Роналду: анонс матча за Суперкубок Европы 8 августа на стадионе "Филипп II" в македонском Скопье мадридский "Реал" из Испании и английский "Манчестер Юнайтед" разыграют Суперкубок Европы
Авто
Житель Кузбасса сделал из «Газели» бассейн и катал в нем друзей Неординарный поступок мужчины привлек внимание полицейских, теперь водителю грозит штраф
Hi-Tech
Телебашню в Екатеринбурге предложили превратить в майнинг-ферму Идея обратиться с таким обращением к президенту у автора письма возникла, когда он услышал, что президент «заболел» цифровой экономикой
Кино
Сергей Лазарев в образе Паттинсона из «Сумерек»: фото со съемок Певец принял участие в съемках нового скетчкома Love is
Недвижимость
8 идей для дизайна маленькой спальни
Эксперты выяснили, откуда чаще всего переезжают в Петербург
Личный опыт: «Как мы договорились об оплате съемной квартиры»
Adidas закрывает розничные магазины в России
Леди
Почему российские женщины не хотят феминизм, а хотят «платьишко» Женское движение за права становится все популярнее, но в нашей стране многие сопротивляются самостоятельности и мечтают найти мужчину, который решит их проблемы
Дети
Дочка Тома Круза и Кэти Холмс очаровала соцсети своей улыбкой Впервые за долгое время поклонники увидели 11-летнюю Сури.
Все о ремонте
Самые красивые детские сады (фото)
13 интересных идей для маленькой кухни
Проект маленькой квартиры с изумрудной спальней
Как создать спальню мечты: 10 советов
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь