ЕНПФ запускает новые электронные услуги

Мобильный офис будет представлять собой автомашину, обеспеченную спутниковой связью и всем необходимым оборудованием, на которой специалисты фонда будут посещать отдаленные районы. Мобильные офисы будут предоставлять весь спектр услуг — открытие пенсионных счетов, заключение договоров, оформление пенсионных выплат, консультации и пр.

В этом году проект планируется реализовать в пилотном режиме в трех областях — Алматинской, Костанайской, Атырауской. «Если проект даст хорошие результаты, то в течение двух-трех лет мы оснастим такими мобильными офисами все наши областные филиалы», — сообщила Нурбуби Наурызбаева, председатель правления Единого накопительного пенсионного фонда.

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В целом проект «Мобильный офис» был запущен фондом в 2015 году. Изначально он предназначен для людей с ограниченными возможностями — представители фонда выезжают к ним домой для оказания услуг, предоставляемых фондом. За I полугодие этого года было охвачено 6,5 тыс. человек, им оказано около 18 тыс. услуг на местах. Как отметила Нурбуби Наурызбаева, динамика показывает, что востребованность таких услуг растет.

Количество жалоб снизилось на 30%

Продолжая тему доступности услуг ЕНПФ, глава фонда рассказала о том, что за I полугодие этого года через все каналы коммуникаций поступило более 200 тыс. обращений, что в 2,5 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Это вопросы на разные темы и, как отметила спикер, жалоб было очень мало.

«В результате проведенной работы по оптимизации структуры фонда, по повышению квалификационных требований к сотрудникам нам удалось во II квартале снизить количество жалоб от населения за неправильно проведенные операции. Так, количество жалоб снизилось на 30%: в первом полугодии поступило всего 106 жалоб, притом что проведено 3,5 млн операций», — поделилась информацией Нурбуби Наурызбаева.

Она отметила, что фонд продолжит эту работу. Успешному результату будет способствовать в том числе работа, начатая ЕНПФ, по сертификации услуг фонда в соответствии с международными стандартами пенсионных услуг.

Новые электронные услуги.

С 1 июля ЕНПФ запустил новые электронные услуги — заключение пенсионного договора и подача заявления на выплату пенсии. К настоящему времени ими воспользовалось более 30 человек.

«Мы повышаем удобство предоставления услуг для населения. Можно, не приходя в фонд, получить эти услуги. В прошлом году, напомню, была реализована возможность получения выписки электронным способом», — отметила председатель правления ЕНПФ.

По ее словам, еще одна электронная услуга будет запущена в августе. Это возможность изменения неосновных реквизитов электронным способом — через сайт.