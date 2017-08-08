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16:44 (мск), источник: СуперОмск

В Омской области стартовала уборка зерновых и зернобобовых культур

В регионе предстоит убрать зерновые и зернобобовые культуры с площади более 2,1 млн га.

В Омской области по состоянию на 7 августа в обмолочено зерновых 12,1 тыс. га, намолочено 18,2 тыс. тонн при урожайности 15,1 центнеров с гектара. ФГУП «Омское» показало урожайной озимой пшеницы. Всего в регионе предстоит обмолотить 2 млн 142 тыс. га зерновых и зернобобовых культур, масличных культур 193,6 тыс. га. Картофель и овощи планируется убрать с площади 52,6 тыс. га.

Уже заготовлено 154 тыс. тонн сена или 70% от плана. Выше плановых показателей заготовка сена идет в Павлоградском (115%), Азовском (108%), Оконешниковском (112%), Москаленском (101%), Называевском (117%) районах.

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