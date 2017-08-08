Калининградцы стоят в очереди на жильё с 1964 года

Источник: Новый Калининград

В 2017 году очередникам было предоставлено 18 квартир, в трёх из них проведён ремонт за счёт бюджета на общую сумму 720 тыс рублей. 5 квартир предоставлено вне очереди (по заболеванию), ремонт проведён в одной из них на общую сумму 517 тыс рублей. Также очередники получили 21 комнату без ремонта.

«По состоянию на 08.08.2017 общая численность состоящих на учёте в качестве нуждающихся составляет 15311 семей, а предоставление по очереди осуществляется гражданам, вставшим на учёт в 1964 году», — указано в докладе Румянцева.

Кроме того, в 2017 году снято с учёта 446 семей, поставлено на учёт 52 семьи.