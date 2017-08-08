Калининградцы стоят в очереди на жильё с 1964 года

В 2017 году очередникам было предоставлено 18 квартир, в трёх из них проведён ремонт за счёт бюджета на общую сумму 720 тыс рублей. 5 квартир предоставлено вне очереди (по заболеванию), ремонт проведён в одной из них на общую сумму 517 тыс рублей. Также очередники получили 21 комнату без ремонта.
«По состоянию на 08.08.2017 общая численность состоящих на учёте в качестве нуждающихся составляет 15311 семей, а предоставление по очереди осуществляется гражданам, вставшим на учёт в 1964 году», — указано в докладе Румянцева.
Кроме того, в 2017 году снято с учёта 446 семей, поставлено на учёт 52 семьи.
По словам главы Калининграда Александра Ярошука, раньше в очереди стояло 23 800 семей, однако за счёт федеральных программ очередь удалось уменьшить. «Конечно, те квартиры, которые мы выдаем — вы видели, 18 квартир, — это ничто. Это практически муниципалитет, в общем-то, как и все муниципалитеты по всей России, не занимается строительством социального жилья и не имеет возможности на эту очередь влиять, кроме этих всех направлений, которыми мы занимаемся», — заявил он журналистам после совещания.