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16:47 (мск), источник: АиФ Омск

Сотрудников омского свинокомплекса поселили на работе из-за АЧС

На территории предприятия установили жилые вагончики.

Сотрудники омского свинокомплекса живут на работе из-за АЧС, сообщает «Новый Омск».

На крупнейших свиноводческих комплексах региона предпринимаются беспрецедентные меры безопасности из-за африканской чумы свиней. Как заявил начальник Главного управления ветеринарии по региону Владимир Плащенко, на предприятии «Руском» работников не отпускают домой, поселив в вагончиках, чтобы они не соприкасались с внешним миром.

Также в связи со сложившейся ситуацией встречается саботаж. Так, на одно из ведущих предприятий был подброшен труп поросенка. К счастью, анализы показали, что он не был заражён АЧС.

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