Сотрудников омского свинокомплекса поселили на работе из-за АЧС
На территории предприятия установили жилые вагончики.
На территории предприятия установили жилые вагончики.
Сотрудники омского свинокомплекса живут на работе
На крупнейших свиноводческих комплексах региона предпринимаются беспрецедентные меры безопасности
Также в связи со сложившейся ситуацией встречается саботаж. Так, на одно из ведущих предприятий был подброшен труп поросенка. К счастью, анализы показали, что он не был заражён АЧС.