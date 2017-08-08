Сотрудников омского свинокомплекса поселили на работе из-за АЧС

На крупнейших свиноводческих комплексах региона предпринимаются беспрецедентные меры безопасности из-за африканской чумы свиней. Как заявил начальник Главного управления ветеринарии по региону Владимир Плащенко, на предприятии «Руском» работников не отпускают домой, поселив в вагончиках, чтобы они не соприкасались с внешним миром.

Также в связи со сложившейся ситуацией встречается саботаж. Так, на одно из ведущих предприятий был подброшен труп поросенка. К счастью, анализы показали, что он не был заражён АЧС.