В Москве создали Фонд реновации жилья
МОСКВА, 8 авг — РИА Недвижимость. Власти Москвы официально создали Фонд реновации жилья в столице, сообщил журналистам заммэра города по строительству и градостроительной политике Марат Хуснуллин.
МОСКВА, 8 авг — РИА Недвижимость. Власти Москвы официально создали Фонд реновации жилья в столице, сообщил журналистам заммэра города по строительству и градостроительной политике Марат Хуснуллин.
По его словам, постановление об этом было принято на заседании президиума правительства Москвы.
Как уточнил Хуснуллин, у фонда будет два совета — попечительский или наблюдательный, у которого будут контролирующие стратегические функции, и совет по управлению фондом, решающий тактические задачи.
Попечительский совет возглавит мэр Москвы Сергей Собянин. В него также войдут депутаты, представители Общественной палаты и Минстроя.
Заммэра добавил, что он сам станет главой совета по управлению фондом.
Кроме того, по словам Хуснуллина, у фонда будет генеральный директор. «С его кандидатурой мы определимся в ближайшее время», — подчеркнул заммэра.
Он обратил внимание, что фондом будут использоваться только казначейские счета для большего контроля за расходованием средств.
Он также добавил, что фонд получит право заключать договоры долевого участия, чтобы продавать на рынке «невостребованные остатки жилья» в рамках программы реновации, а также предоставлять жителям расселяемых домов возможность улучшить жилищные условия, увеличивая число комнат в новых квартирах.