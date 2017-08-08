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15:21 (мск), источник: РИА Новости

В Москве создали Фонд реновации жилья

МОСКВА, 8 авг — РИА Недвижимость. Власти Москвы официально создали Фонд реновации жилья в столице, сообщил журналистам заммэра города по строительству и градостроительной политике Марат Хуснуллин.

По его словам, постановление об этом было принято на заседании президиума правительства Москвы.

Как уточнил Хуснуллин, у фонда будет два совета — попечительский или наблюдательный, у которого будут контролирующие стратегические функции, и совет по управлению фондом, решающий тактические задачи.

Попечительский совет возглавит мэр Москвы Сергей Собянин. В него также войдут депутаты, представители Общественной палаты и Минстроя.
Марат Хуснуллин
Заммэра города по строительству и градостроительной политике

Заммэра добавил, что он сам станет главой совета по управлению фондом.

Кроме того, по словам Хуснуллина, у фонда будет генеральный директор. «С его кандидатурой мы определимся в ближайшее время», — подчеркнул заммэра.

Он обратил внимание, что фондом будут использоваться только казначейские счета для большего контроля за расходованием средств.

В конце мая глава департамента строительства Москвы Андрей Бочкарев рассказал, что фонд станет застройщиком и на деньги городского бюджета будет строить дома и переселять людей.

Он также добавил, что фонд получит право заключать договоры долевого участия, чтобы продавать на рынке «невостребованные остатки жилья» в рамках программы реновации, а также предоставлять жителям расселяемых домов возможность улучшить жилищные условия, увеличивая число комнат в новых квартирах.

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