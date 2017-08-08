В Москве создали Фонд реновации жилья

По его словам, постановление об этом было принято на заседании президиума правительства Москвы.

Как уточнил Хуснуллин, у фонда будет два совета — попечительский или наблюдательный, у которого будут контролирующие стратегические функции, и совет по управлению фондом, решающий тактические задачи.

Попечительский совет возглавит мэр Москвы Сергей Собянин. В него также войдут депутаты, представители Общественной палаты и Минстроя. Марат Хуснуллин Заммэра города по строительству и градостроительной политике

Заммэра добавил, что он сам станет главой совета по управлению фондом.

Кроме того, по словам Хуснуллина, у фонда будет генеральный директор. «С его кандидатурой мы определимся в ближайшее время», — подчеркнул заммэра.

Он обратил внимание, что фондом будут использоваться только казначейские счета для большего контроля за расходованием средств.

В конце мая глава департамента строительства Москвы Андрей Бочкарев рассказал, что фонд станет застройщиком и на деньги городского бюджета будет строить дома и переселять людей.