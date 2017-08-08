Мерзнущему Белоярскому ГО выделили деньги на новую котельную

Источник: УралИнформБюро

Белоярскому городскому округу выделили 11,5 миллиона рублей из областного бюджета на новую газовую котельную. Она будет отапливать микрорайон Кристалл, туберкулезную больницу и санаторий.

Как сообщили «Уралинформбюро» в региональном департаменте информполитики, речь идет не о строительстве теплоисточника. Объект был ранее построен частным лицом. Коммерсанты просто предложили администрации выкупить котельную.

«В прошлом году этот район отапливался с помощью угольной котельной 1965 года постройки. Ее износ составляет порядка 95%, эксплуатировать ее уже нецелесообразно», — добавили в департаменте.

Как рассказала «Уралинформбюро» редактор местной газеты Наталья Зайка, теплоисточника вполне хватит для обогрева микрорайона Кристалл. Однако проблемы с отапливанием центра поселка по-прежнему не решены.

«11,5 миллиона — это та сумма, в которую эксперты оценили котельную. Сам частник просил за нее 16 миллионов. Не исключаю, что сейчас он согласился на меньшую сумму», — поделилась Наталья Зайка.

Глава Белоярского ГО Павел Юдин с журналистом информагентства общаться отказался.