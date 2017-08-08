Мерзнущему Белоярскому ГО выделили деньги на новую котельную
11,5 миллиона.
11,5 миллиона.
Белоярскому городскому округу выделили 11,5 миллиона рублей из областного бюджета на новую газовую котельную. Она будет отапливать микрорайон Кристалл, туберкулезную больницу и санаторий.
Как сообщили «Уралинформбюро» в региональном департаменте информполитики, речь идет не о строительстве теплоисточника. Объект был ранее построен частным лицом. Коммерсанты просто предложили администрации выкупить котельную.
«В прошлом году этот район отапливался с помощью угольной котельной 1965 года постройки. Ее износ составляет порядка 95%, эксплуатировать ее уже нецелесообразно», — добавили в департаменте.
Как рассказала «Уралинформбюро» редактор местной газеты Наталья Зайка, теплоисточника вполне хватит для обогрева микрорайона Кристалл. Однако проблемы с отапливанием центра поселка
«11,5 миллиона — это та сумма, в которую эксперты оценили котельную. Сам частник просил за нее 16 миллионов. Не исключаю, что сейчас он согласился на меньшую сумму», — поделилась Наталья Зайка.
Глава Белоярского ГО Павел Юдин с журналистом информагентства общаться отказался.
Стоит отметить, что белоярцы встречают зиму с холодными батареями уже не первый год. В апреле 2016 года