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14:45 (мск), источник: ИА УралИнформБюро

Мерзнущему Белоярскому ГО выделили деньги на новую котельную

11,5 миллиона.

Источник: УралИнформБюро

Белоярскому городскому округу выделили 11,5 миллиона рублей из областного бюджета на новую газовую котельную. Она будет отапливать микрорайон Кристалл, туберкулезную больницу и санаторий.

Как сообщили «Уралинформбюро» в региональном департаменте информполитики, речь идет не о строительстве теплоисточника. Объект был ранее построен частным лицом. Коммерсанты просто предложили администрации выкупить котельную.

«В прошлом году этот район отапливался с помощью угольной котельной 1965 года постройки. Ее износ составляет порядка 95%, эксплуатировать ее уже нецелесообразно», — добавили в департаменте.

Как рассказала «Уралинформбюро» редактор местной газеты Наталья Зайка, теплоисточника вполне хватит для обогрева микрорайона Кристалл. Однако проблемы с отапливанием центра поселка по-прежнему не решены.

«11,5 миллиона — это та сумма, в которую эксперты оценили котельную. Сам частник просил за нее 16 миллионов. Не исключаю, что сейчас он согласился на меньшую сумму», — поделилась Наталья Зайка.

Глава Белоярского ГО Павел Юдин с журналистом информагентства общаться отказался.

Стоит отметить, что белоярцы встречают зиму с холодными батареями уже не первый год. В апреле 2016 года экс-начальника отдела капстроительства Сергея Вшивкова осудили за превышение должностных полномочий и халатность. Его приговорили к штрафу в 150 тысяч рублей, а также лишили права занимать должности в органах местного самоуправления сроком на 1 год. Бывшего замглавы округа по ЖКХ Сергея Прохоренко посадили на 9 лет за получение взятки в особо крупном размере.

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