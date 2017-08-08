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16:33 (мск), источник: "Российская газета"

Прикамье обеспечит Россию оптоволокном

Проект получил поддержку федерального Фонда развития промышленности.

Волокно, которое будет выпускаться, устойчиво к экстремальным температурам, радиационному и водородному воздействию. Оно применяется при разработке и добыче полезных ископаемых, мониторинге технического состояния важных инженерных объектов и для передачи информации на борту космических аппаратов.

Переход на оптическое волокно позволит не только увеличить скорость и объем передаваемой информации, но и снизить вес летательного аппарата. В нефтяной, газовой и энергетической промышленности волоконно-оптические датчики используются для мониторинга состояния скважин и ядерных реакторов в условиях высокой температуры и повышенной радиации. Оптоволокно применяется также для создания лазерного и диагностического медицинского оборудования.

Новый продукт пермской компании заместит на российском рынке 90−100 процентов используемых сегодня импортных аналогов.

Проект получит поддержку федерального бюджета — Фонд развития промышленности одобрил заявку инвестора на получение займа в размере 68,4 миллиона рублей. Общая сумма инвестиций в проект составит 137,7 миллиона.

Ранее на краевом уровне неоднократно делался акцент на то, что основные направления поддержки промышленности — это содействие в привлечении инвестиций как из федерального бюджета, так и из банковской сферы, а также помощь в выходе на международный рынок и налаживание кооперации между пермскими предприятиями.

Справка «РГ».

Фонд развития промышленности создан по инициативе Министерства промышленности и торговли РФ. Его программы позволяют предприятиям страны получить доступ к льготному заемному финансированию, необходимому для запуска производств уникальных отечественных продуктов и аналогов передовых международных разработок. Фонд предоставляет займы под пять процентов годовых сроком до семи лет в объеме от 50 до 500 миллионов рублей.

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