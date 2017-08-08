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15:41 (мск), источник: ГТРК «Кубань»

Новый рекорд потребления установлен в кубанской энергосистеме

В числе причин увеличения потребления электроэнергии специалисты называют августовскую жару.

По оперативным данным «Объединенного диспетчерского управления энергосистемами Юга» 7 августа в 15:00 в кубанской энергосистеме был зафиксирован самый высокий показатель потребления электрической мощности за всю историю ее существования.

В часы дневного максимума потребление мощности достигло 4 907 МВт, что на 308 МВт выше величины предыдущего исторического максимума, зафиксированного 18 июля 2016 года, сообщается на сайте системногооператора Единой энергетической системы.

Рост показателей связан с увеличением энергопотребления промышленными предприятиями, интенсивным развитием курортов Черного и Азовского морей, а также с высокими температурами воздуха в регионе.

Уже четвертый год подряд потребление мощности в Кубанской энергосистеме достигает максимального уровня в летний период.

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