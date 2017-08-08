В Воронеже пенсия работающих горожан в среднем выросла на 165 рублей

В августе 2017 года работавшие в прошлом году пенсионеры станут получать страховую пенсию в несколько большем размере. Прибавка ограничена стоимостью 3 пенсионных баллов. По подсчетам Пенсионного фонда, максимум пенсия может увеличиться на 214 рублей. Средний же рост пенсии составил 165 рублей в Воронеже.

В столице Черноземья страховая часть пенсии выросла у 88,7 тысячи человек. От пенсионеров не требовалось никаких заявлений или визитов в Пенсионный фонд. Отметим, размер увеличения пенсии для каждого индивидуален. Он зависит от размера зарплаты в 2016 году.