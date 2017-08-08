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16:43 (мск), источник: Новости Воронежа

В Воронеже пенсия работающих горожан в среднем выросла на 165 рублей

А максимальный рост составил немногим более 214 рублей.

Источник: Новости Воронежа

В августе 2017 года работавшие в прошлом году пенсионеры станут получать страховую пенсию в несколько большем размере.
Прибавка ограничена стоимостью 3 пенсионных баллов. По подсчетам Пенсионного фонда, максимум пенсия может увеличиться на 214 рублей. Средний же рост пенсии составил 165 рублей в Воронеже.

В столице Черноземья страховая часть пенсии выросла у 88,7 тысячи человек. От пенсионеров не требовалось никаких заявлений или визитов в Пенсионный фонд. Отметим, размер увеличения пенсии для каждого индивидуален. Он зависит от размера зарплаты в 2016 году.

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