НАРЭ снова повышает стоимость бензина

Так, максимальная розничная цена бензина Premium-95 составит17,06 лея за литр, а дизельного топлива — 14,77 лея за литр. Данные цены на горючее будут действовать ближайшие 2 недели, с 9 по 22 августа 2017 года.

Напомним, НАРЭ устанавливает максимальные цены на бензин и дизельное топливо каждые две недели. Что касается сжиженного газа, его стоимость устанавливают сами операторы рынка. Операторы не имеют права продавать в розницу топливо по ценам выше максимальных, установленных НАРЭ. Нарушителей ждут жесткие санкции, вплоть до отзыва лицензий.