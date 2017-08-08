Конфликт новосибирских жилищных компаний дошел до властей

Источник: Sibnovosti.ru

Государственная жилищная инспекция (ГЖИ) Новосибирской области приостановит проверки управляющих компаний по жалобам «Ассоциации УК в сфере ЖКХ». Такое решение было принято сегодня на совещании у вице-губернатора Сергея Сёмки, сообщила Sibnovosti.ru один из его участников — директор УК «Домашний очаг» Ирина Белова.

Ранее более десяти новосибирских жилищных организаций обвинили «Ассоциацию УК в сфере ЖКХ» в давлении на их бизнес. По их данным, эта структура действует в интересах компании «МКС-Новосибирск, заваливая проверяющие инстанции фиктивными жалобами на состояние жилых домов.

«Московский учредитель создал и профинансировал ассоциацию, которая выходит на дома, которые хотел бы присоединить МКС… Пишут жалобы в ГЖИ. Они вынуждены реагировать, проводят проверки. Вот, так у меня появилась 21 проверка по одному дому», — отметила Ирина Белова.

Новосибирские жилищники также подозревают «МКС-Новосибирск» в попытке рейдерского захвата небольших управляющих компаний. В «Ассоциации УК в сфере ЖКХ» все обвинения отвергают.

«Я не считаю даже нужным это комментировать. Просто, если у кого-то есть какое-то свое мнение — ну, пожалуйста. Я, вот, считаю, что вся информация, которая в настоящее время публикуется, она не соответствует действительности», — заявила Sibnovosti.ru руководитель «Ассоциации УК в сфере ЖКХ» Елена Волкова.

По данным ЕГРЮЛ, ООО «Ассоциация УК в сфере ЖКХ» было создано в декабре 2016 года. Его учредителям указаны ООО ЖЭУ «Северное», ООО ЖЭУ «Перспектива», ООО «Сепрон», ООО ЖЭУ «Иня-Комфорт» и АО «Лифтремонт».

Под управлением ЗАО «МКС-Новосибирск», которое входит в группу компаний «Мой коммунальный стандарт», в Новосибирске находится около 2 млн кв. м жилья.

Руководители недовольных деятельностью ассоциации УК обратились к полпреду президента РФ в Сибирском федеральном округе. В связи с этим Сергей Меняло провел совещание с участием представителей областных властей, мэрии Новосибирска и правоохранительных органов. Как сообщила пресс-служба полпреда, он взял ситуацию на контроль и порекомендовал региональным органам власти и муниципалитетам активнее взаимодействовать с руководителями управляющих компаний. А при необходимости обеспечить привлечение правоохранительных, контрольных и надзорных органов.

«Вопросы предоставления услуг управляющими компаниями болезненно воспринимаются обществом и влияют на уровень социальной напряженности. Нельзя допускать, чтобы граждане становились заложниками подобных конфликтов», — подчеркнул Сергей Меняйло.