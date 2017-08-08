Конфликт новосибирских жилищных компаний дошел до властей
Он стал предметом обсуждения на совещаниях у
Он стал предметом обсуждения на совещаниях у
Государственная жилищная инспекция (ГЖИ) Новосибирской области приостановит проверки управляющих компаний по жалобам «Ассоциации УК в сфере ЖКХ». Такое решение было принято сегодня на совещании у
Ранее более десяти новосибирских жилищных организаций обвинили «Ассоциацию УК в сфере ЖКХ» в давлении на их бизнес. По их данным, эта структура действует в интересах компании «МКС-Новосибирск, заваливая проверяющие инстанции фиктивными жалобами на состояние жилых домов.
«Московский учредитель создал и профинансировал ассоциацию, которая выходит на дома, которые хотел бы присоединить МКС… Пишут жалобы в ГЖИ. Они вынуждены реагировать, проводят проверки. Вот, так у меня появилась 21 проверка по одному дому», — отметила Ирина Белова.
«Я не считаю даже нужным это комментировать. Просто, если у
По данным ЕГРЮЛ, ООО «Ассоциация УК в сфере ЖКХ» было создано в декабре 2016 года. Его учредителям указаны ООО ЖЭУ «Северное», ООО ЖЭУ «Перспектива», ООО «Сепрон», ООО ЖЭУ «Иня-Комфорт» и АО «Лифтремонт».
Под управлением ЗАО «МКС-Новосибирск», которое входит в группу компаний «Мой коммунальный стандарт», в Новосибирске находится около 2 млн кв. м жилья.
Руководители недовольных деятельностью ассоциации УК обратились к полпреду президента РФ в Сибирском федеральном округе. В связи с этим Сергей Меняло провел совещание с участием представителей областных властей, мэрии Новосибирска и правоохранительных органов. Как сообщила
«Вопросы предоставления услуг управляющими компаниями болезненно воспринимаются обществом и влияют на уровень социальной напряженности. Нельзя допускать, чтобы граждане становились заложниками подобных конфликтов», — подчеркнул Сергей Меняйло.
В то же время, полпред отметил, что в последнее время увеличился поток обоснованных жалоб со стороны жителей на деятельность некоторых управляющих компаний города. Люди жалуются на финансовые нарушения, неудовлетворительную работу по обслуживанию жилого фонда, на несоблюдение УК договорных обязательств. Сергей Меняйло попросил представителей местных органов власти внимательнее относиться к таким обращениям.