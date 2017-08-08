6 правил для туристов в любой стране
Москва, 8 августа — «Вести. Экономика». Сегодня люди путешествуют по всему миру с легкостью, о которой сто лет назад невозможно было и мечтать.
Москва, 8 августа — «Вести. Экономика». Сегодня люди путешествуют по всему миру с легкостью, о которой сто лет назад невозможно было и мечтать.
Однако человек, приехавший в другую страну, может столкнуться с культурными различиями, а также с необходимостью делать выбор и принимать этические решения без необходимой культурной основы.
Такие ситуации могут вызвать сложности, особенно если человек не подготовлен к культурным различиям или не знает особенностей страны, в которую приехал.
Тем не менее, существует ряд универсальных правил, соблюдая которые в любой стране можно почувствовать себя увереннее и не совершить ряд неприятных ошибок.
Ниже мы расскажем о том, чего не стоит делать в путешествиях.
1. Не кормите диких животных
Несомненно, если вы будете кормить обезьян на Бали или енота в Йеллоустонском заповеднике, то вы сможете сделать интересные фотографии для своего инстаграма. Однако не стоит кормить всех животных, встречающихся у вас на пути.
В целом, прежде чем ехать в места, где обитают дикие звери, необходимо проконсультироваться с гидом или поискать информацию в интернете о том, разрешено ли кормление животных в этом месте, и насколько это безопасно.
2. Не фотографируйте людей без разрешения
Представьте себе, что вы сидите в кафе, читаете
Кажется, не самая приятная ситуация. То же самое касается и других людей, которых вы встретите во время путешествия. Особенно это касается детей.
Отнеситесь уважительно, если вам откажут.
В некоторых культурах фотографии запрещены.
Так, в некоторых исламских странах не разрешено фотографировать религиозные объекты и лица исламских женщин.
Во многих азиатских странах также стоит попросить разрешения на фото.
3. Не сорите
Это очевидное правило, которое само собой разумеется, однако не все туристы, к сожалению, его соблюдают.
В развивающихся странах часто проблема мусора стоит очень остро, поэтому не стоит увеличивать его количество.
Вы можете взять с собой стеклянную бутылку, наполнять ее каждый раз заново, вместо того, чтобы брать пластиковую бутылку с водой.
В кэмпингах, национальных парках и заповедниках, как правило, существуют довольно строгие правила относительно мусора.
Стоит предварительно ознакомиться с правилами, чтобы не попасть в неприятную ситуацию, а также чтобы не нарваться на штраф.
4. Не делайте дорогие покупки за границей
Когда вы приезжаете в чужую страны, то вы своими тратами поддерживаете местную экономику.
Вы бронируете местный отель, едите в местных ресторанах. При этом, зачастую товары, которые вы покупаете, изготовлены в Китае, а одежда изготовлена в азиатских странах.
5. Не делайте селфи с животными
В социальных сетях часто можно встретить фотографии людей в компании животных — то человек нервно улыбается рядом с леопардом, то держит на руках маленького тигренка, то вокруг его шеи обвилась змея.
Эти фотографии зачастую очень милые, однако подобные фото могут стать очень опасными.
Никто не знает, что происходит в голове у животного, и если в
6. Уважайте чужую культуру
Погружение в чужую культуру и изучение того, как живут люди, может быть очень захватывающим, но стоит делать это уважительно.
Если вы едете на этническую экскурсию, заранее выясните, что приемлемо, а что неприемлемо в культуре того или иного народа, какие есть нюансы при взаимодействии с людьми.