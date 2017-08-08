6 правил для туристов в любой стране

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Однако человек, приехавший в другую страну, может столкнуться с культурными различиями, а также с необходимостью делать выбор и принимать этические решения без необходимой культурной основы.

Такие ситуации могут вызвать сложности, особенно если человек не подготовлен к культурным различиям или не знает особенностей страны, в которую приехал.

Тем не менее, существует ряд универсальных правил, соблюдая которые в любой стране можно почувствовать себя увереннее и не совершить ряд неприятных ошибок.

Ниже мы расскажем о том, чего не стоит делать в путешествиях.

Источник: Reuters

1. Не кормите диких животных

Несомненно, если вы будете кормить обезьян на Бали или енота в Йеллоустонском заповеднике, то вы сможете сделать интересные фотографии для своего инстаграма. Однако не стоит кормить всех животных, встречающихся у вас на пути.

Во-первых, нужно не забывать, что это все-таки животные, и часто желание покормить их заканчивается довольно печально, если они начнут вести себя агрессивно.

Кроме того, человеческая еда — это не всегда полезно для самих животных.

В целом, прежде чем ехать в места, где обитают дикие звери, необходимо проконсультироваться с гидом или поискать информацию в интернете о том, разрешено ли кормление животных в этом месте, и насколько это безопасно.

Источник: Reuters

2. Не фотографируйте людей без разрешения

Представьте себе, что вы сидите в кафе, читаете что-то в своем телефоне или просто наслаждаетесь ужином, а к вам подходит турист и делает снимок.

Кажется, не самая приятная ситуация. То же самое касается и других людей, которых вы встретите во время путешествия. Особенно это касается детей.

Женщина, продающая фрукты на рынке, не становится автоматически объектом для фото, стоит попросить у нее разрешения сфотографировать.

Отнеситесь уважительно, если вам откажут.

В некоторых культурах фотографии запрещены.

Так, в некоторых исламских странах не разрешено фотографировать религиозные объекты и лица исламских женщин.

Во многих азиатских странах также стоит попросить разрешения на фото.

Источник: Reuters

3. Не сорите

Это очевидное правило, которое само собой разумеется, однако не все туристы, к сожалению, его соблюдают.

Не бросайте мусор на землю и в воду, даже если местное население поступает так же.

Во-первых, это плохо сказывается на экологической ситуации.

В развивающихся странах часто проблема мусора стоит очень остро, поэтому не стоит увеличивать его количество.

Вы можете взять с собой стеклянную бутылку, наполнять ее каждый раз заново, вместо того, чтобы брать пластиковую бутылку с водой.

В кэмпингах, национальных парках и заповедниках, как правило, существуют довольно строгие правила относительно мусора.

Стоит предварительно ознакомиться с правилами, чтобы не попасть в неприятную ситуацию, а также чтобы не нарваться на штраф.

Источник: Reuters

4. Не делайте дорогие покупки за границей

Когда вы приезжаете в чужую страны, то вы своими тратами поддерживаете местную экономику.

Вы бронируете местный отель, едите в местных ресторанах. При этом, зачастую товары, которые вы покупаете, изготовлены в Китае, а одежда изготовлена в азиатских странах.

Кроме того, если говорить о покупке неких экзотических товаров, то стоит заранее узнать, какие товары запрещено вывозить из страны, так как у вас могут возникнуть проблемы на таможне при выезде.

Источник: Reuters

5. Не делайте селфи с животными

В социальных сетях часто можно встретить фотографии людей в компании животных — то человек нервно улыбается рядом с леопардом, то держит на руках маленького тигренка, то вокруг его шеи обвилась змея.

Эти фотографии зачастую очень милые, однако подобные фото могут стать очень опасными.

Никто не знает, что происходит в голове у животного, и если в какой-то момент животное начнет вести себя агрессивно, то вы можете оказаться в крайне неприятной ситуации, которая в лучшем случае закончится лишь испугом.

Источник: Reuters

6. Уважайте чужую культуру

Погружение в чужую культуру и изучение того, как живут люди, может быть очень захватывающим, но стоит делать это уважительно.

Люди везде остаются людьми, и у всех людей есть желание сохранить часть своей жизни вдалеке от посторонних глаз.