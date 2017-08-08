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18:01 (мск), источник: ЮГА.ру - Ростов-на-Дону

На юге России потребление электричества достигло исторического максимума

В семи регионах юга России зафиксировали рекордные значения потребления электричества в летний период.

Днем 7 августа при среднесуточной температуре наружного воздуха 29,9 ºС потребление мощности в Объединенной энергетической системе Юга достигло 15 тыс. 539 МВт. Это на 856 МВт выше величины летнего максимума, зафиксированного 18 июля 2016 года, сообщает пресс-служба АО «Системный оператор единой энергетической системы».

Причина роста потребления электричества — жаркая погода, установившаяся во всех регионах ОЭС Юга. Во время летнего максимума потребления средняя температура воздуха была выше среднесуточной нормы на 6,3 ºС. В этот же день самый высокий уровень летнего потребления электрической мощности зафиксировали в семи территориальных энергосистемах ОЭС Юга: Ростовской области, Ставропольском крае, Ингушетии, Кабардино-Балкарии, Чечне, Дагестане, Крыму и Севастополе.

Максимальное потребление электричества 7 августа зафиксировали и в Краснодарском крае. При среднесуточной температуре воздуха 29,5ºС потребление мощности достигло 4907 МВт, что на 308 МВт выше величины предыдущего исторического максимума (его зафиксировали 18 июля 2016 года).

«Рост потребления мощности в энергосистеме обусловлен увеличением электропотребления промышленными предприятиями, интенсивным развитием курортно-рекреационного комплекса побережья Черного и Азовского морей. Кроме того, сказалось увеличение бытовой нагрузки в период высоких температур наружного воздуха. Среднесуточная температура в день прохождения максимума была выше среднемноголетней температурной нормы августа на 5,4ºС», — говорится в сообщении пресс-службы.

Уже четвертый год подряд потребление мощности в Кубанской энергосистеме достигает максимального уровня в летнее время.

Как сообщали Юга.ру, 7 августа метеорологи зафиксировали в Калмыкии, Ростовской области и на севере Краснодарского края зной до 40 °C. Синоптики ожидают спада температуры во второй половине недели.

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