На юге России потребление электричества достигло исторического максимума
В семи регионах юга России зафиксировали рекордные значения потребления электричества в летний период.
В семи регионах юга России зафиксировали рекордные значения потребления электричества в летний период.
Днем 7 августа при среднесуточной температуре наружного воздуха 29,9 ºС потребление мощности в Объединенной энергетической системе Юга достигло 15 тыс. 539 МВт. Это на 856 МВт выше величины летнего максимума, зафиксированного 18 июля 2016 года, сообщает
Причина роста потребления электричества — жаркая погода, установившаяся во всех регионах ОЭС Юга. Во время летнего максимума потребления средняя температура воздуха была выше среднесуточной нормы на 6,3 ºС. В этот же день самый высокий уровень летнего потребления электрической мощности зафиксировали в семи территориальных энергосистемах ОЭС Юга: Ростовской области, Ставропольском крае, Ингушетии,
Максимальное потребление электричества 7 августа зафиксировали и в Краснодарском крае. При среднесуточной температуре воздуха 29,5ºС потребление мощности достигло 4907 МВт, что на 308 МВт выше величины предыдущего исторического максимума (его зафиксировали 18 июля 2016 года).
«Рост потребления мощности в энергосистеме обусловлен увеличением электропотребления промышленными предприятиями, интенсивным развитием
Уже четвертый год подряд потребление мощности в Кубанской энергосистеме достигает максимального уровня в летнее время.
Как сообщали Юга.ру, 7 августа метеорологи зафиксировали в Калмыкии, Ростовской области и на севере Краснодарского края зной до 40 °C. Синоптики ожидают спада температуры во второй половине недели.