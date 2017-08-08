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15:59 (мск), источник: НТА-Приволжье

Выдача новых кредитов в I полугодии 2017 года в Нижегородской области выросла на 9%

По-прежнему уровень просроченной задолженности нижегородских заемщиков остается ниже общероссийских показателей.

Источник: РИА "Новости"

Выдача новых кредитов в I полугодии 2017 года в Нижегородской области выросла на 9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Как сообщает управление по связям с общественностью Волго-Вятского ГУ Банка России, первое полугодие 2017 года характеризовалось в Нижегородской области положительной динамикой банковского сектора. Кредитный портфель этот период по сравнению с началом года вырос на 4%. Рост кредитования поддерживался в том числе и снижением ставок (в среднем на 0,6 п.п.).

При этом портфель предприятий и организаций вырос на 4,5%, до 345 млрд. рублей, в основном, за счет роста кредитования предприятий обрабатывающих производств (почти на 7%). Кредитный портфель жителей региона превысил 215 млрд. рублей (рост на 4%).

Качество кредитных портфелей в Нижегородской области продолжает улучшаться.

По состоянию на 1 июля уровень просроченной задолженности составил 6,2% от общего объема задолженности региональных заемщиков перед банками (снижение на 0,4 п.п.), и т. ч. просрочка юрлиц — 5,9% (снижение на 0,4 п.п.), граждан — 6,8% (снижение на 0,2 п.п.). По-прежнему уровень просроченной задолженности нижегородских заемщиков остается ниже общероссийских показателей.

В свою очередь выдача новых кредитов в I полугодии 2017 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросла на 9%. За 6 месяцев банки выдали нижегородским заемщикам 447,5 млрд. рублей, в том числе предприятиям — 348,5 млрд. рублей (рост на 5%), гражданам — 99 млрд рублей (рост на 25,5%).

В то же время вклады населения в январе-июне выросли на 5%, депозиты юридических лиц — на 2,5%, благодаря скачку в июне.

Рентабельность банковской деятельности восстанавливается: в I полугодии 2017 года прибыль региональных банков Нижегородской области выросла в два раза, а убытки сократились почти в четыре раза.

Ранее сообщалось, что в I квартале 2017 года ставки по ипотеке в Нижегородской области снизились до 11,9%.

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