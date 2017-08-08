Выдача новых кредитов в I полугодии 2017 года в Нижегородской области выросла на 9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Как сообщает управление по связям с общественностью
При этом портфель предприятий и организаций вырос на 4,5%, до 345 млрд. рублей, в основном, за счет роста кредитования предприятий обрабатывающих производств (почти на 7%). Кредитный портфель жителей региона превысил 215 млрд. рублей (рост на 4%).
Качество кредитных портфелей в Нижегородской области продолжает улучшаться.
По состоянию на 1 июля уровень просроченной задолженности составил 6,2% от общего объема задолженности региональных заемщиков перед банками (снижение на 0,4 п.п.),
В свою очередь выдача новых кредитов в I полугодии 2017 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросла на 9%. За 6 месяцев банки выдали нижегородским заемщикам 447,5 млрд. рублей, в том числе предприятиям — 348,5 млрд. рублей (рост на 5%), гражданам — 99 млрд рублей (рост на 25,5%).
В то же время вклады населения в
Рентабельность банковской деятельности восстанавливается: в I полугодии 2017 года прибыль региональных банков Нижегородской области выросла в два раза, а убытки сократились почти в четыре раза.
Ранее сообщалось, что в I квартале 2017 года ставки по ипотеке в Нижегородской области снизились до 11,9%.