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16:43 (мск), источник: Калининград.Ru

Прокуратура требует снести незаконные постройки на улице Тимофеевой в Калининграде

Прокуратура требует от администрации Калининграда принять меры по сносу незаконных объектов на улице Тимофеевой.

Источник: Калининград.Ru

Надзорное ведомство провело проверку и установило, что житель города незаконно занял под строительство часть территории в районе дома № 14.

В мэрию поступали обращения по этому поводу, но нарушитель так и не снёс часть ограждения и фрагмент здания. Об этом корреспонденту Калининград.Ru сообщили в областной прокуратуре.

Не реализовала городская администрация, как собственник земельного участка, и своё право на обращение в суд с иском о сносе самовольной постройки или на принятие решения о сносе самовольных построек во внесудебном порядке, — отметили в ведомстве.

Прокурор направил главе Калининграда представление с требованием принять меры по сносу незаконных объектов.

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