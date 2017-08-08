Прокуратура требует снести незаконные постройки на улице Тимофеевой в Калининграде

Источник: Калининград.Ru

Надзорное ведомство провело проверку и установило, что житель города незаконно занял под строительство часть территории в районе дома № 14.

В мэрию поступали обращения по этому поводу, но нарушитель так и не снёс часть ограждения и фрагмент здания. Об этом корреспонденту Калининград.Ru сообщили в областной прокуратуре.

Не реализовала городская администрация, как собственник земельного участка, и своё право на обращение в суд с иском о сносе самовольной постройки или на принятие решения о сносе самовольных построек во внесудебном порядке, — отметили в ведомстве.