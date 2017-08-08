Прокуратура требует снести незаконные постройки на улице Тимофеевой в Калининграде
Прокуратура требует от администрации Калининграда принять меры по сносу незаконных объектов на улице Тимофеевой.
Прокуратура требует от администрации Калининграда принять меры по сносу незаконных объектов на улице Тимофеевой.
Надзорное ведомство провело проверку и установило, что житель города незаконно занял под строительство часть территории в районе дома № 14.
В мэрию поступали обращения по этому поводу, но нарушитель так и не снёс часть ограждения и фрагмент здания. Об этом корреспонденту Калининград.Ru сообщили в областной прокуратуре.
Не реализовала городская администрация, как собственник земельного участка, и своё право на обращение в суд с иском о сносе самовольной постройки или на принятие решения о сносе самовольных построек во внесудебном порядке, — отметили в ведомстве.
Прокурор направил главе Калининграда представление с требованием принять меры по сносу незаконных объектов.