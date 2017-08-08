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17:02 (мск), источник: Volga News

«Самаранефтегаз» получил нефтяное месторождение за 159 млн рублей

ООО «Регион-нефть» и АО «Самаранефтегаз» получили право на разработку нефтеносных участков в Самарской области, сообщает департамент по недропользованию по ПФО.

Источник: AP 2017

Участок «Дальний» на территории Похвистневского и Кинель-Черкасского районов обошелся «Самаранефтегазу» в 159,06 млн руб. при начальной цене аукциона 48,2 млн рублей. Участок находится в 96 км к северо-востоку от Самары имеет площадь 295 кв. километров. Извлекаемые запасы нефти по категории С2 — 0,09 млн т, извлекаемые ресурсы нефти по категории D0 — 2,63 млн т; Dл — 1,5 млн т; D1 — 4,5 млн тонн.

Конкуренцию победителю составили ООО «Газснаб» и ПАО «Оренбургнефть», а ООО «Яр-Ойл» не был допущен.

На Пронинский участок в границах Шенталинского, Камышлинского, Клявлинского районов претендентов не оказалось. Аукцион был признан несостоявшимся. Площадь этого участка — 404,9 кв. км, начальная стоимость составляла 40,3 млн рублей. Извлекаемые ресурсы нефти по категории D0 — 5,54 млн т; Dл — 1,2 млн т; D1 — 2,3 млн тонн.

ООО «Регион-нефть» стало единственным участником аукциона, на котором разыгрывался участок «Белогорский». Он находится на территории Исаклинского, Камышлинского, Клявлинского районов, в 116 км к северо-востоку от Самары. Площадь участка — 375,4 кв. километров. Компании лот достался по начальной цене — за 25,6 млн рублей. Извлекаемые ресурсы нефти по категории D0 — 3,66 млн т; Dл — 1,2 млн т; D1 — 4,5 млн тонн.

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