«Самаранефтегаз» получил нефтяное месторождение за 159 млн рублей

Участок «Дальний» на территории Похвистневского и Кинель-Черкасского районов обошелся «Самаранефтегазу» в 159,06 млн руб. при начальной цене аукциона 48,2 млн рублей. Участок находится в 96 км к северо-востоку от Самары имеет площадь 295 кв. километров. Извлекаемые запасы нефти по категории С2 — 0,09 млн т, извлекаемые ресурсы нефти по категории D0 — 2,63 млн т; Dл — 1,5 млн т; D1 — 4,5 млн тонн.

На Пронинский участок в границах Шенталинского, Камышлинского, Клявлинского районов претендентов не оказалось. Аукцион был признан несостоявшимся. Площадь этого участка — 404,9 кв. км, начальная стоимость составляла 40,3 млн рублей. Извлекаемые ресурсы нефти по категории D0 — 5,54 млн т; Dл — 1,2 млн т; D1 — 2,3 млн тонн.



ООО «Регион-нефть» стало единственным участником аукциона, на котором разыгрывался участок «Белогорский». Он находится на территории Исаклинского, Камышлинского, Клявлинского районов, в 116 км к северо-востоку от Самары. Площадь участка — 375,4 кв. километров. Компании лот достался по начальной цене — за 25,6 млн рублей. Извлекаемые ресурсы нефти по категории D0 — 3,66 млн т; Dл — 1,2 млн т; D1 — 4,5 млн тонн.