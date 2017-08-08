«Самаранефтегаз» получил нефтяное месторождение за 159 млн рублей
ООО «Регион-нефть» и АО «Самаранефтегаз» получили право на разработку нефтеносных участков в Самарской области, сообщает департамент по недропользованию по ПФО.
ООО «Регион-нефть» и АО «Самаранефтегаз» получили право на разработку нефтеносных участков в Самарской области, сообщает департамент по недропользованию по ПФО.
Участок «Дальний» на территории Похвистневского и
Конкуренцию победителю составили ООО «Газснаб» и ПАО «Оренбургнефть», а ООО «Яр-Ойл» не был допущен.
На Пронинский участок в границах Шенталинского, Камышлинского, Клявлинского районов претендентов не оказалось. Аукцион был признан несостоявшимся. Площадь этого участка — 404,9 кв. км, начальная стоимость составляла 40,3 млн рублей. Извлекаемые ресурсы нефти по категории D0 — 5,54 млн т; Dл — 1,2 млн т; D1 — 2,3 млн тонн.
ООО «Регион-нефть» стало единственным участником аукциона, на котором разыгрывался участок «Белогорский». Он находится на территории Исаклинского, Камышлинского, Клявлинского районов, в 116 км к